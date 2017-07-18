У департамента земельных и имущественных отношений Приморья снова сменился глава
Исполнявшая обязанности директора Ирина Михеева перешла в замы, а и.о. назначен Александр Подольский.
Исполнявшая обязанности директора Ирина Михеева перешла в замы, а и.о. назначен Александр Подольский.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Не проработавшая в должности главы департамента земельных и имущественных отношений Приморья и года Ирина Михеева оставила свой пост, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в
— Ирина Михеева теперь занимает должность заместителя по имущественным вопросам. Исполняющим обязанности директора сейчас является Александр Подольский, ранее возглавлявший отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества, — пояснили в
Напомним, 21 декабря 2016 года пост директора департамента земельных и имущественных отношений покинула предыдущий директор Наталья Соколова. После этого, обязанности директора департамента исполнял ее заместитель Илья Терехов, от которого руководство органом исполнительной власти приняла Ирина Михеева.
Отметим, что в отношении уволенной Соколовой губернатор Приморья тогда высказался довольно жестко.