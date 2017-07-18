У департамента земельных и имущественных отношений Приморья снова сменился глава

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Не проработавшая в должности главы департамента земельных и имущественных отношений Приморья и года Ирина Михеева оставила свой пост, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в пресс-службе администрации Приморского края, новым и.о. директора назначен Александр Подольский.

— Ирина Михеева теперь занимает должность заместителя по имущественным вопросам. Исполняющим обязанности директора сейчас является Александр Подольский, ранее возглавлявший отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 21 декабря 2016 года пост директора департамента земельных и имущественных отношений покинула предыдущий директор Наталья Соколова. После этого, обязанности директора департамента исполнял ее заместитель Илья Терехов, от которого руководство органом исполнительной власти приняла Ирина Михеева.