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06:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

У департамента земельных и имущественных отношений Приморья снова сменился глава

Исполнявшая обязанности директора Ирина Михеева перешла в замы, а и.о. назначен Александр Подольский.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Не проработавшая в должности главы департамента земельных и имущественных отношений Приморья и года Ирина Михеева оставила свой пост, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в пресс-службе администрации Приморского края, новым и.о. директора назначен Александр Подольский.

— Ирина Михеева теперь занимает должность заместителя по имущественным вопросам. Исполняющим обязанности директора сейчас является Александр Подольский, ранее возглавлявший отдел по координации инвестиционных проектов в отношении государственного имущества, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 21 декабря 2016 года пост директора департамента земельных и имущественных отношений покинула предыдущий директор Наталья Соколова. После этого, обязанности директора департамента исполнял ее заместитель Илья Терехов, от которого руководство органом исполнительной власти приняла Ирина Михеева.

Отметим, что в отношении уволенной Соколовой губернатор Приморья тогда высказался довольно жестко.

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