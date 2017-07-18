Сторожевой корвет «Совершенный» пополнит состав ТОФ

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Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.

Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный». 20 июля на 33 причале во Владивостоке состоится торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага Российской Федерации на корабле, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом Главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.

В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны Военно-Морского Флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.

Справка: Корвет «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.