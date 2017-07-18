Сторожевой корвет «Совершенный» пополнит состав ТОФ
Торжественная церемония принятия корабля пройдет 20 июля на 33 причале во Владивостоке.
Торжественная церемония принятия корабля пройдет 20 июля на 33 причале во Владивостоке.
Владивосток, 18 июля, PrimaMedia.
Тихоокеанский флот пополнится новейшим корветом «Совершенный». 20 июля на 33 причале во Владивостоке состоится торжественный ритуал первого подъема
После подписания акта о приеме корвета от промышленности и торжественной церемонии поднятия флага, корабль приказом Главнокомандующего ВМФ будет зачислен в состав ВМФ России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота.
В митинге, посвященном подъему флага на корабле, примут участие представители командования Тихоокеанского флота, завода, администрации края и ветераны
Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых и государственных испытаний, в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение корабля.
Справка: Корвет «Совершенный» — четвёртый серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». Корабль проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
При строительстве кораблей используется технология «стелс». В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки.