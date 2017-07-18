Кресло министра здравоохранения края занял Кирилл Пошатаев
Чиновник избавился от приставки и.о.
Чиновник избавился от приставки и.о.
На должность министра здравоохранения Хабаровского края назначен Кирилл Пошатаев. Как сообщал ИА «Хабаровский край сегодня», он занял этот пост в пятницу, но с приставкой «исполняющий обязанности».
Как сообщил корреспонденту агентства источник в правительстве региона, накануне появился приказ об официальном назначении на должность главы министерства здравоохранения Кирилла Пошатаева. До работы в правительстве он возглавлял ККБ № 2. Сейчас его обязанности будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.
Добавим, что прежний министр, Александр Витько, в настоящее время находится в отпуске.