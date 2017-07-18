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06:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кресло министра здравоохранения края занял Кирилл Пошатаев

Чиновник избавился от приставки и.о.

Источник: Reuters

На должность министра здравоохранения Хабаровского края назначен Кирилл Пошатаев. Как сообщал ИА «Хабаровский край сегодня», он занял этот пост в пятницу, но с приставкой «исполняющий обязанности».

Как сообщил корреспонденту агентства источник в правительстве региона, накануне появился приказ об официальном назначении на должность главы министерства здравоохранения Кирилла Пошатаева. До работы в правительстве он возглавлял ККБ № 2. Сейчас его обязанности будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.

Добавим, что прежний министр, Александр Витько, в настоящее время находится в отпуске.

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