Кресло министра здравоохранения края занял Кирилл Пошатаев

Источник: Reuters

На должность министра здравоохранения Хабаровского края назначен Кирилл Пошатаев. Как сообщал ИА «Хабаровский край сегодня», он занял этот пост в пятницу, но с приставкой «исполняющий обязанности».

Как сообщил корреспонденту агентства источник в правительстве региона, накануне появился приказ об официальном назначении на должность главы министерства здравоохранения Кирилла Пошатаева. До работы в правительстве он возглавлял ККБ № 2. Сейчас его обязанности будет исполнять замглавврача по медицинской части Наталья Гараева.