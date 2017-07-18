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07:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Хабаровского края и Волгоградской области

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Регионы будут развивать связи в экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. К договору прилагается план мероприятий. В числе самых значимых шагов — расширение деловых контактов между малым и средним бизнесом двух регионов, развитие взаимных поставок товаров и промышленной продукции. Также территории собираются обмениваться опытом работы по внедрению новых технологий в производстве. Стороны намерены наращивать сотрудничество в сельском хозяйстве, планируют наладить поставки продуктов питания.

По словам Андрея Бочарова, регионы связывают общие исторические нити. В дальнейшем они могут стать основой для проектов в области развития гражданских инициатив, образования, молодежной политики, культуры.

В свою очередь Вячеслав Шпорт поблагодарил власти Волгоградской области за помощь во время крупномасштабного наводнения в 2013 году. Он также подчеркнул, что Хабаровский край готов поделиться с партнером опытом по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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