Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Хабаровского края и Волгоградской области

Регионы будут развивать связи в экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. К договору прилагается план мероприятий. В числе самых значимых шагов — расширение деловых контактов между малым и средним бизнесом двух регионов, развитие взаимных поставок товаров и промышленной продукции. Также территории собираются обмениваться опытом работы по внедрению новых технологий в производстве. Стороны намерены наращивать сотрудничество в сельском хозяйстве, планируют наладить поставки продуктов питания.

По словам Андрея Бочарова, регионы связывают общие исторические нити. В дальнейшем они могут стать основой для проектов в области развития гражданских инициатив, образования, молодежной политики, культуры.