Соглашение о сотрудничестве подписали губернаторы Хабаровского края и Волгоградской области
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
Регионы будут развивать связи в экономической,
По словам Андрея Бочарова, регионы связывают общие исторические нити. В дальнейшем они могут стать основой для проектов в области развития гражданских инициатив, образования, молодежной политики, культуры.
В свою очередь Вячеслав Шпорт поблагодарил власти Волгоградской области за помощь во время крупномасштабного наводнения в 2013 году. Он также подчеркнул, что Хабаровский край готов поделиться с партнером опытом по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на