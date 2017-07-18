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07:39 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В доме бывшего губернатора Новосибирской области прошли обыски

Обыски, пишет газета, связаны с делом супруги бывшего главы региона Наталии Юрченко.

Следователи провели обыски в доме и квартире экс-губернатора Новосибирска Василия Юрченко. По некоторым данным, обыски связаны с делом супруги Юрченко, подозреваемой в преступлении в миграционной сфере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Юрченко Александра Баляна.

Обыски, пишет газета, связаны с делом супруги бывшего главы региона Наталии Юрченко. По версии следствия, женщина получила в 2014 году вид на жительство в Австрии. Следователи предполагают, что Наталия Юрченко, проживая постоянно в Новосибирске, должна была сообщить о наличии вида на жительство в органы миграционной службы.

Наталия Юрченко заявила, что направляла уведомления о виде на жительство в ФМС. В статусе подозреваемой она находится более года, с нее взята подписка о невыезде.

Адвокат Юрченко рассказал, что по его мнению, силовиками двигали два мотива. Во-первых, они «пытались продемонстрировать бурную деятельность» перед очередным продлением срока следствия по делу Натальи Юрченко, обвинявшей их в ничегонеделании. Во-вторых, и это главное, силовики изъяли материалы, которые планировала использовать защита для подготовки к судебным прениям по делу Василия Юрченко.

Уголовное дело в отношении Василия Юрченко было заведено в 2015 год. По версии следствия, экс-глава области указал продать по заниженной стоимости имущественный комплекс на ул. Чаплыгина, 54 компании «Тактика», чем нанес ущерб владельцу комплекса — компании «ГазТрансКом» — в размере 17,7 млн руб. При этом, еще около 4,3 млн руб. недополучил бюджет области.

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