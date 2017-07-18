В доме бывшего губернатора Новосибирской области прошли обыски
Обыски, пишет газета, связаны с делом супруги бывшего главы региона Наталии Юрченко.
Обыски, пишет газета, связаны с делом супруги бывшего главы региона Наталии Юрченко.
Следователи провели обыски в доме и квартире
Обыски, пишет газета, связаны с делом супруги бывшего главы региона Наталии Юрченко. По версии следствия, женщина получила в 2014 году вид на жительство в Австрии. Следователи предполагают, что Наталия Юрченко, проживая постоянно в Новосибирске, должна была сообщить о наличии вида на жительство в органы миграционной службы.
Наталия Юрченко заявила, что направляла уведомления о виде на жительство в ФМС. В статусе подозреваемой она находится более года, с нее взята подписка о невыезде.
Адвокат Юрченко рассказал, что по его мнению, силовиками двигали два мотива.
Уголовное дело в отношении Василия Юрченко было заведено в 2015 год. По версии следствия,