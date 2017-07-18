В Красноярск прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло

А вот поднималась ли скандальная тема о повышении зарплат депутатам, в пресс-службе полпреда не уточнили.



Также сегодня Меняйло посетит международный молодёжный форум ТИМ «Бирюса». Сейчас там находится и наш корреспондент Анастасия Цыганкова. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске «Вести. Красноярск» в 20:45.







