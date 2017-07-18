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07:30 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярск прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло

Он встретился с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, его заместителем Сергеем Пономаренко, председателем Заксобрания Александром Уссом и вице-спикером Алексеем Клешко и обсудил проблемы обманутых дольщиков.

Источник: Вести - Красноярск

А вот поднималась ли скандальная тема о повышении зарплат депутатам, в пресс-службе полпреда не уточнили.

Также сегодня Меняйло посетит международный молодёжный форум ТИМ «Бирюса». Сейчас там находится и наш корреспондент Анастасия Цыганкова. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске «Вести. Красноярск» в 20:45.



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