В Красноярск прибыл полпред президента в СФО Сергей Меняйло
Он встретился с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, его заместителем Сергеем Пономаренко, председателем Заксобрания Александром Уссом и
Он встретился с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским, его заместителем Сергеем Пономаренко, председателем Заксобрания Александром Уссом и
А вот поднималась ли скандальная тема о повышении зарплат депутатам, в
Также сегодня Меняйло посетит международный молодёжный форум ТИМ «Бирюса». Сейчас там находится и наш корреспондент Анастасия Цыганкова. Подробный репортаж смотрите в вечернем выпуске «Вести. Красноярск» в 20:45.