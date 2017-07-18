Путин обсудил с Трутневым развитие Дальневосточного региона

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Президент России Владимир Путин встретился в понедельник с вице-премьером Юрием Трутневым и обсудил с ним развитие Дальнего Востока и подготовку к Восточному экономическому форуму. На встрече зашла речь и о поддержке рыбаков, в частности президента интересовал проект предоставления квот на рыбу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный сайт президента Российской Федерации.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент и вице-премьер обсудили развитие Дальневосточного региона и подготовку к Восточному экономическому форуму.

Юрий Трутнев доложил, что сегодня уже принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территории опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощённый визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений правительства.

В. Путин: Уже вышли документы по «квоте под киль»?

Ю. Трутнев: «Квота под киль» — да.

В. Путин: И закон вышел, и подзаконные акты? Работает?

Ю. Трутнев: «Квоты под киль» работают, мы контролируем. Постоянно в правительстве совещания проводятся. В общем, процесс запущен.

Всего сейчас заявлено к реализации на Дальнем Востоке 637 проектов на общий объём 2 триллиона 110 миллиардов. Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что эти проекты ещё надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведётся.

На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий. До конца года таковых предприятий будет 85. Объём уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 миллиардов, будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Мультипликатор у нас текущий — 10, то есть на один бюджетный рубль мы привлекаем 10 рублей частных инвестиций — предприятия самых разных сфер: это промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт.