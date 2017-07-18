Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Драка на открытии российского магазина в Киеве попала на видео
Названы самые комфортные для жизни российские города
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
"Я сейчас очень расстроен": Нагиев о дне рождения Лепса
53-летняя Суханкина жалеет о строгости с детьми
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Кейт Миддлтон в платье с бантом затмила всех на финале Уимблдона
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
07:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Путин обсудил с Трутневым развитие Дальневосточного региона

Также президента интересовал проект предоставления квот на рыбу.

Источник: Пресс-служба Президента России

Хабаровск, 18 июля, AmurMedia.

Президент России Владимир Путин встретился в понедельник с вице-премьером Юрием Трутневым и обсудил с ним развитие Дальнего Востока и подготовку к Восточному экономическому форуму. На встрече зашла речь и о поддержке рыбаков, в частности президента интересовал проект предоставления квот на рыбу, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на официальный сайт президента Российской Федерации.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент и вице-премьер обсудили развитие Дальневосточного региона и подготовку к Восточному экономическому форуму.

Юрий Трутнев доложил, что сегодня уже принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территории опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощённый визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений правительства.

В. Путин: Уже вышли документы по «квоте под киль»?

Ю. Трутнев: «Квота под киль» — да.

В. Путин: И закон вышел, и подзаконные акты? Работает?

Ю. Трутнев: «Квоты под киль» работают, мы контролируем. Постоянно в правительстве совещания проводятся. В общем, процесс запущен.

Всего сейчас заявлено к реализации на Дальнем Востоке 637 проектов на общий объём 2 триллиона 110 миллиардов. Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что эти проекты ещё надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведётся.

На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий. До конца года таковых предприятий будет 85. Объём уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 миллиардов, будет создано 5,5 тысячи рабочих мест. Мультипликатор у нас текущий — 10, то есть на один бюджетный рубль мы привлекаем 10 рублей частных инвестиций — предприятия самых разных сфер: это промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт.

Кроме этой работы занимаемся отдельными высокотехнологичными проектами, их сегодня в структуре общего объёма инвестиций — 19%. Понимаем, что это немного, — создаём вместе с фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и российской венчурной компанией фонд по привлечению и разработке новых технологий на Дальнем Востоке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Летние опасности: AmurMedia покажет, как помочь человеку, не имея при себе даже аптечки
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь