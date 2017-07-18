Краевое правительство продлило проект «Мобильный учитель» до 2020 года

Напомним, проект реализуется в Прикамье с 2013 года. Суть его заключается в том, что педагоги, готовые работать в сельских школах, но не желающие переезжать из города в сельскую местность, получают автомобили и регулярно приезжают в сельские школы вести уроки.

За первые четыре года в рамках проекта было закуплено 26 автомобилей. Пустующие вакансии были закрыты в 50 сельских школах.

В 2014 и 2015 годы на реализацию проекта было выделено по 5,4 млн руб., в 2016 — 2,4 млн руб., 2017, 2018, 2019 — по 3 млн руб.