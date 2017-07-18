Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею в 2018 году

Игры пройдут в Челябинске и Магнитогорске.

Борис Дубровский выразил уверенность, что юниорский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет в 2018 году пройдет на высшем уровне, поскольку регион уже имеет опыт проведения международных соревнований.

«Подготовка, конечно, уже идет, но все самое главное будет происходить уже после предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги, начиная с лета 2017 года. Уверен, юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет на самом высоком уровне», — подчеркнул он.