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09:05 (мск), источник: Nakanune.ru

Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею в 2018 году

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о ходе подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Игры пройдут в Челябинске и Магнитогорске.

Борис Дубровский выразил уверенность, что юниорский чемпионат мира по хоккею среди игроков до 18 лет в 2018 году пройдет на высшем уровне, поскольку регион уже имеет опыт проведения международных соревнований.

«Подготовка, конечно, уже идет, но все самое главное будет происходить уже после предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги, начиная с лета 2017 года. Уверен, юниорский чемпионат мира по хоккею пройдет на самом высоком уровне», — подчеркнул он.

Вице-губернатор Вадим Евдокимов рассказал, что в настоящее время установлены сроки проведения чемпионата мира: 19—29 апреля 2018 года. «10 стран-команд участниц уже распределены по группам. Группа “А” будет играть в Магнитогорске: Канада, США, Швеция, Швейцария, Белоруссия. В Челябинске сыграет группа “Б”: Россия, Финляндия, Словакия, Чехия, Франция», — отметил он.

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