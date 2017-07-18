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08:32 (мск), источник: УралПолит.ру

Ройзман проверит конституционность муниципального фильтра в суде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен проверить конституционность муниципального фильтра, который проходят кандидаты на пост губернатора свердловской области.

«Я собираюсь бороться с этой неправильной практикой, благодаря которой меня не пускают на выборы, разными способами. Но не нужно думать, что я готов всю жизнь потратить на противостояние с системой», — приводит РБК слова Евгения Ройзмана.

Ранее «Яблоко», выдвинувшее главу Екатеринбурга кандидатом на пост губернатора, опубликовало официальное заявление, в котором обвинило главу ЦИКа Эллу Памфилову в давлении на свердловский избирком. «При этом Элла Памфилова стремится представить положение дел так, что не муниципальный фильтр, в принципе не позволяющий собрать подписи оппозиционным политикам, а какие-то другие надуманные процедурные причины делают невозможным участие Евгения Ройзмана в выборах», — говорится в нем.

Напомним, кандидатам в губернаторы Свердловской области нужно набрать от 126 до 132 голосов муниципальных депутатов и представить их облизбиркому до 26 июля.

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