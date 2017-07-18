Ройзман проверит конституционность муниципального фильтра в суде

«Я собираюсь бороться с этой неправильной практикой, благодаря которой меня не пускают на выборы, разными способами. Но не нужно думать, что я готов всю жизнь потратить на противостояние с системой», — приводит РБК слова Евгения Ройзмана.

Ранее «Яблоко», выдвинувшее главу Екатеринбурга кандидатом на пост губернатора, опубликовало официальное заявление, в котором обвинило главу ЦИКа Эллу Памфилову в давлении на свердловский избирком. «При этом Элла Памфилова стремится представить положение дел так, что не муниципальный фильтр, в принципе не позволяющий собрать подписи оппозиционным политикам, а какие-то другие надуманные процедурные причины делают невозможным участие Евгения Ройзмана в выборах», — говорится в нем.