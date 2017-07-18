И.о. главы Вихоревки в Иркутской области подал в отставку из-за давления

Источник: IrkutskMedia.ru

Исполняющий обязанности главы Вихоревки Сергей Касьянов подал в отставку. В разговоре с корр. ИА IrkutskMedia он объяснил, что уволился из-за постоянного давления со стороны правительства Иркутской области и мэра Братского района Алексея Баловнева. По словам Сергея Касьянова, все основные вопросы, касающиеся подготовки Вихоревки к отопительному сезону, завершены.

— Я уволился в связи с тем, что ощущаю на себе давление. Мне неоднократно пытался указывать мэр Братского района Алексей Баловнев, предлагал оставить свой пост. С такими же предложениями ко мне обращался и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. На прошлой неделе правительство направило письмо в прокуратуру с целью разобраться — это давление, которое не прекращается, несмотря на то, что администрация Вихоревки принимает все меры, чтобы успеть подготовиться к отопительному сезону. Каждый день был нами использован, чтобы решить проблемы. В настоящее время все «глобальные» вопросы решены — финансирование, эксплуатационная организация и круг подрядчиков. Когда я писал заявление об увольнении, я был уверен, что администрация справится с этими задачами. Никаких серьезных проблем нет. Впереди у них планирование и жесткий контроль, — рассказал Сергей Касьянов.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.

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Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, прошла 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая являлась подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не была в состоянии обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса, необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре.