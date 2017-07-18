И.о. главы Вихоревки в Иркутской области подал в отставку из-за давления
Сергей Касьянов заявил, что все «глобальные» вопросы подготовки города к отопительному сезону решены.
Сергей Касьянов заявил, что все «глобальные» вопросы подготовки города к отопительному сезону решены.
Исполняющий обязанности главы Вихоревки Сергей Касьянов подал в отставку. В разговоре с корр. ИА IrkutskMedia он объяснил, что уволился
— Я уволился в связи с тем, что ощущаю на себе давление. Мне неоднократно пытался указывать мэр Братского района Алексей Баловнев, предлагал оставить свой пост. С такими же предложениями ко мне обращался и.о. председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов. На прошлой неделе правительство направило письмо в прокуратуру с целью разобраться — это давление, которое не прекращается, несмотря на то, что администрация Вихоревки принимает все меры, чтобы успеть подготовиться к отопительному сезону. Каждый день был нами использован, чтобы решить проблемы. В настоящее время все «глобальные» вопросы решены — финансирование, эксплуатационная организация и круг подрядчиков. Когда я писал заявление об увольнении, я был уверен, что администрация справится с этими задачами. Никаких серьезных проблем нет. Впереди у них планирование и жесткий контроль, — рассказал Сергей Касьянов.
Напомним, что спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.
Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года
Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.