Приморским депутатам понравилась идея снижения зарплат за прогулы
Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК одобрил законопроект в первом чтении.
Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК одобрил законопроект в первом чтении.
Депутаты комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморья поддержали в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Для депутатов ЗС, работающих на постоянной основе и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие.
Обязательными к посещению являются не только заседания ЗакСобрания, комитетов и комиссий, в состав которых депутат входит, но и иные мероприятия, проводимые в краевом парламенте. Речь идет о совещаниях председателя краевого парламента с депутатами, заседаниях совета ЗС, учебе депутатов, плановых мероприятиях, а также тех, которые проводятся по решению совета.
Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы региона председателем ЗС ПК или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.
По решению комитета проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края» будет вынесен на очередное заседание краевого парламента для рассмотрения в первом чтении.