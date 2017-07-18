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09:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Свердловской области из выборного процесса «выбыл» целый город

На это потребовалось 2 года.

Источник: УралИнформБюро

На Среднем Урале значительно сократилось количество избирателей. По состоянию на 1 июля 2017 года отдать свой голос на выборах могут 3,392 миллиона свердловчан, тогда как двумя годами ранее избирателей было на 35,4 тысячи больше. Сокращение, для примера, соизмеримо со всем населением таких свердловских городов как Сухой Лог, Кушва или Североуральск, передает «Уралинформбюро».

Как пояснил начальник информационного управления аппарата облизбиркома Сергей Сапцын, данные основываются на информации, которую региональная комиссия получает от муниципалитетов.

«Важно, чтобы каждый из этих граждан смог реализовать свое право выбора. И уже на этом начальном этапе избирательной кампании мы активно информируем население о том, какие выборы проходят, как и где можно проголосовать, отвечаем на любые вопросы по «горячим линиям», — отметил он.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора, глав 4 муниципалитетов и депутатов 49 представительных органов. По последним данным, поучаствовать в последних решили 1324 человека, причем почти половина из них — самовыдвиженцы.

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