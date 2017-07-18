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09:33 (мск), источник: Uralpress.ru

Омбудсмены Челябинской области теперь принимают по новому адресу

Аппараты уполномоченных по правам человека в Челябинской области, детского омбудсмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей начали работать по новому адресу.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, новый офис уполномоченных расположен по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 51А, кабинет 110. График приема остался неизменным.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начнет принимать граждан с 1 августа. Прием осуществляется по вторникам по записи по телефону (351) 737−15−41.

На консультацию к сотруднику аппарата можно попасть без записи с 10 до 12 часов каждый четверг.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина осуществляет прием каждый четверг. Запись к детскому омбудсмену осуществляется по телефону (351) 264−24−37.

Телефоны аппарата уполномоченных остались прежними.

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