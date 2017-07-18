Омбудсмены Челябинской области теперь принимают по новому адресу

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, новый офис уполномоченных расположен по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 51А, кабинет 110. График приема остался неизменным.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начнет принимать граждан с 1 августа. Прием осуществляется по вторникам по записи по телефону (351) 737−15−41.

На консультацию к сотруднику аппарата можно попасть без записи с 10 до 12 часов каждый четверг.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина осуществляет прием каждый четверг. Запись к детскому омбудсмену осуществляется по телефону (351) 264−24−37.