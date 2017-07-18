Омбудсмены Челябинской области теперь принимают по новому адресу
Аппараты уполномоченных по правам человека в Челябинской области, детского омбудсмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей начали работать по новому адресу.
Аппараты уполномоченных по правам человека в Челябинской области, детского омбудсмена и уполномоченного по защите прав предпринимателей начали работать по новому адресу.
Как сообщили в
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начнет принимать граждан с 1 августа. Прием осуществляется по вторникам по записи по телефону (351) 737−15−41.
На консультацию к сотруднику аппарата можно попасть без записи с 10 до 12 часов каждый четверг.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина осуществляет прием каждый четверг. Запись к детскому омбудсмену осуществляется по телефону (351) 264−24−37.
Телефоны аппарата уполномоченных остались прежними.