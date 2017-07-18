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11:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград снова собирается посетить Виталий Мутко

Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко планирует приехать в Волгоград в пятницу, 21 июля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», подробная информация о цели визита чиновника пока отсутствует.

Напомним, что последний раз Виталий Мутко посещал Волгоград в 2016 году. Политик приехал в город-герой 16 декабря, чтобы провести совещание, посвященное ходу подготовки города к мундиалю, а также осмотреть местные аэропорт, гостиницы, строящиеся к ЧМ-2018, и стадион «Волгоград Арена».

Отметим, что в ходе своей рабочей поездки Виталий Мутко раскритиковал строительство отеля на предмостной площади, который в итоге исключили из программы подготовки к чемпионату мира.

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