Волгоград снова собирается посетить Виталий Мутко

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», подробная информация о цели визита чиновника пока отсутствует.

Напомним, что последний раз Виталий Мутко посещал Волгоград в 2016 году. Политик приехал в город-герой 16 декабря, чтобы провести совещание, посвященное ходу подготовки города к мундиалю, а также осмотреть местные аэропорт, гостиницы, строящиеся к ЧМ-2018, и стадион «Волгоград Арена».