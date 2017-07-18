Волгоград снова собирается посетить Виталий Мутко
Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко планирует приехать в Волгоград в пятницу, 21 июля.
Зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко планирует приехать в Волгоград в пятницу, 21 июля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», подробная информация о цели визита чиновника пока отсутствует.
Напомним, что последний раз Виталий Мутко посещал Волгоград в 2016 году. Политик приехал в
Отметим, что в ходе своей рабочей поездки Виталий Мутко раскритиковал строительство отеля на предмостной площади, который в итоге исключили из программы подготовки к чемпионату мира.