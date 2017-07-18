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09:47 (мск), источник: УралПолит.ру

Глава свердловского Минтранса проехал по «убитым дорогам» Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля, ИА УралПолит.Ru. Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков совместно с активистами Общероссийского народного фронта 17 июля проинспектировали улицы Екатеринбурга, внесенные в рейтинг «убитых дорог» ОНФ.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, инспекция осмотрела десять участков дорог, возглавляющих рейтинг ОНФ. Среди них — подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе на выезде из города, улица Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефская и другие.

Глава минтранса сообщил, что все эти участки будут включены в программу приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на его реализацию направлено более 2,7 млрд рублей. Также Василий Старков отметил, что в министерстве работает «горячая линия» по вопросам состояния автодорог.

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«Проект стартовал в феврале 2017 года, но активно голосовать жители Свердловской области стали недавно. Пока общее число голосов за объекты нашего региона составляет почти три тысячи. Проект только набирает обороты и будет продолжаться. Отрадно, что уже сейчас, менее чем через полгода с начала нашей работы, с инспекцией на “убитые дороги” выехал министр. Это означает, что мы находится в конструктивном взаимодействии с областными властями», — подчеркнул координатор проекта на Среднем Урале Артем Ланцев.

Напомним, рейтинг «убитых дорог» ОНФ был составлен по результатам народного голосования на сайте проекта. Любой желающий может загрузить фото нуждающихся в ремонте участков дорог и обозначить их на карте. Сейчас на портале размещено 185 участков дорог почти в 30 муниципалитетах Свердловской области.

Кроме того, министр транспорта дал поручение специалистам оперативно предоставить фото- и видеосъемку участков дорог в Первоуральске и Кировграде, вошедших в десятку рейтинга ОНФ. Специалистам предстоит оценить их качество и принять решение о включении в областную программу.

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Глава свердловского Минтранса проехал по «убитым дорогам» Екатеринбурга
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