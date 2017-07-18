Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
10 трагических и странных смертей во время секса
Кремль обратил внимание на свадьбу дочери судьи
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Лавров рассказал о неподчиняющихся радикалах на Украине
СМИ: Киев считает, что готов к «деоккупации Крыма»
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
09:23 (мск), источник: ИА Башинформ

Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Гульнара Галимьзяновна Валиева родилась в 1972 году в селе Мурдашево Стерлитамакского района. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Башкортостана.

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году ревизором-инспектором в Стерлитамакском городском финансовом отделе, прошла профессиональный путь до заместителя главы администрации Стерлитамака по экономическим и финансовым вопросам — начальника финансового управления. В этой должности она трудилась с 2011 года, вплоть до назначения в администрацию Уфы.

Как подчеркнули сегодня на оперативном совещании в мэрии, перед Гульнарой Валиевой поставлен ряд задач. Главной из них является формирование нового бюджета, от которого зависит благополучие и развитие Уфы в 2018 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
CNN: США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
Глава Сбербанка поддержал создание новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
Трамп пригрозил Мадуро «решительными экономическими мерами»
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как объединить лоджию с комнатой
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию Певица и актриса Светлана Светикова, ставшая популярной благодаря участию в телепроектах «Фабрика звезд» и «Танцы со звездами», а также ряде мюзиклов, поделилась в своем аккаунте в Инстаграм кадрами семейной фотосессии.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь