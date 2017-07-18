Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева. Об этом сообщает
УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Заместителем главы администрации Уфы — начальником финансового управления назначена Гульнара Валиева. Об этом сообщает
Гульнара Галимьзяновна Валиева родилась в 1972 году в селе Мурдашево Стерлитамакского района. Окончила Всероссийский заочный
Заслуженный экономист Республики Башкортостан.
Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году
Как подчеркнули сегодня на оперативном совещании в мэрии, перед Гульнарой Валиевой поставлен ряд задач. Главной из них является формирование нового бюджета, от которого зависит благополучие и развитие Уфы в 2018 году.