Заместителем главы администрации Уфы назначена Гульнара Валиева

Гульнара Галимьзяновна Валиева родилась в 1972 году в селе Мурдашево Стерлитамакского района. Окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Башкортостана.

Заслуженный экономист Республики Башкортостан.

Начав трудовую деятельность в сфере финансов в 1990 году ревизором-инспектором в Стерлитамакском городском финансовом отделе, прошла профессиональный путь до заместителя главы администрации Стерлитамака по экономическим и финансовым вопросам — начальника финансового управления. В этой должности она трудилась с 2011 года, вплоть до назначения в администрацию Уфы.