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10:34 (мск), источник: VLADNEWS

Владимир Миклушевский отчитается перед Юрием Трутневым о подготовке к ВЭФ

Форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский представит план подготовки в ВЭФ-2017 (форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября) оргкомитету под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Известно, что в этом году Приморский край представит участникам ВЭФ проекты, которые уже реализуются в рамках режимов ТОР и СП Владивосток. Предполагается, что презентация проектов будет проходить непрерывно в течение двух дней работы форума. На сегодняшний день компании края подали уже более 20 заявок по размещению в презентационной зоне форума.

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