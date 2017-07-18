Сергей Брилка: К «Городской среде» нужно подойти по-хозяйски
По программе предусмотрено благоустройство общественных пространств и дворов в нескольких 13 региона.
По программе предусмотрено благоустройство общественных пространств и дворов в нескольких 13 региона.
На парламентском контроле председателя Законодательного Собрания Иркутской области Сергея Брилки находится реализация в Приангарье приоритетного проекта «Городская среда», предусматривающего благоустройство общественных пространств и дворов в 13 городах региона.
Сергей Брилка отметил, что всего на реализацию проекта в 2017 году в регионе выделено более 700 миллионов рублей, в том числе 452 миллионов рублей — из федерального бюджета.
«Перед нами стоят амбициозные задачи, и от того, насколько красиво и качественно мы отработаем в этом году, зависят объемы финансирования на следующие периоды», — подчеркнул спикер.
В большинстве территорий сейчас проходят конкурсные процедуры на определение подрядчика. Так, в Иркутске будут благоустроены 80 дворов и 13 общественных пространств, в том числе, остров Конный, набережная бульвара Гагарина и Иерусалимская лестница. Приступили к конкурсным процедурам и в Ангарске. В городе нефтехимиков на улицах Ленина и Карла Маркса будет уложена плитка, смонтировано дополнительное освещение, установлены малые архитектурные формы, появятся новые зеленые насаждения. В
Сергей Брилка заметил, что никогда прежде такие большие суммы не выделялись на формирование комфортной городской среды в муниципалитетах региона. В Шелехове последний раз аналогичные работы проводились в 2012 году, сейчас же город получает 22 миллиона рублей. Тулуну выделено почти 32 миллиона на благоустройство семи дворов и трех общественных пространств, тогда как в предыдущие годы на это направлялось около 3 миллионов. «К каждому двору, к каждому общественному пространству, где проходят работы, нужно подойти