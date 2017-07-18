Сергей Брилка: К «Городской среде» нужно подойти по-хозяйски

Источник: РИА "Новости"

На парламентском контроле председателя Законодательного Собрания Иркутской области Сергея Брилки находится реализация в Приангарье приоритетного проекта «Городская среда», предусматривающего благоустройство общественных пространств и дворов в 13 городах региона.

Сергей Брилка отметил, что всего на реализацию проекта в 2017 году в регионе выделено более 700 миллионов рублей, в том числе 452 миллионов рублей — из федерального бюджета.

«Перед нами стоят амбициозные задачи, и от того, насколько красиво и качественно мы отработаем в этом году, зависят объемы финансирования на следующие периоды», — подчеркнул спикер.

В большинстве территорий сейчас проходят конкурсные процедуры на определение подрядчика. Так, в Иркутске будут благоустроены 80 дворов и 13 общественных пространств, в том числе, остров Конный, набережная бульвара Гагарина и Иерусалимская лестница. Приступили к конкурсным процедурам и в Ангарске. В городе нефтехимиков на улицах Ленина и Карла Маркса будет уложена плитка, смонтировано дополнительное освещение, установлены малые архитектурные формы, появятся новые зеленые насаждения. В Усть-Илимске горожане выбрали объектом благоустройства Аллею славы.