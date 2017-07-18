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10:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Вице-мэр Хабаровска встретился с делегацией из Китая

С делегацией из китайского города Чэндэ встретился вице-мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Гости отметили, что расположение Хабаровска подходит для реализации совместных проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: Reuters

«Сотрудничество в спорте, культуре, туризме и особенно в сфере сельского хозяйства нам очень интересно. Мы бы хотели обсудить конкретные проекты и направления взаимодействия», — объяснил заместитель мэра Чэндэ Су Течэн. Во время встречи представители администрации Хабаровска рассказали об уже реализуемых совместных российско-китайских проектах. Так, речь шла о сельскохозяйственном центре, который открыли в пригороде краевой столицы в июне 2017 года.

Отмечалось и то, что благодаря режиму ТОР инвесторам выгодно размещать в краевой столице свои предприятия.

«Нас очень радует ваша заинтересованность в том, чтобы развивать такие сферы как туризм, культурный обмен, совместные проекты в области сельского хозяйства. Будем надеяться, что наше сотрудничество будет укрепляться», — подчеркнул Сергей Кравчук.

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