Вице-мэр Хабаровска встретился с делегацией из Китая

«Сотрудничество в спорте, культуре, туризме и особенно в сфере сельского хозяйства нам очень интересно. Мы бы хотели обсудить конкретные проекты и направления взаимодействия», — объяснил заместитель мэра Чэндэ Су Течэн. Во время встречи представители администрации Хабаровска рассказали об уже реализуемых совместных российско-китайских проектах. Так, речь шла о сельскохозяйственном центре, который открыли в пригороде краевой столицы в июне 2017 года.