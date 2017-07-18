Вице-мэр Хабаровска встретился с делегацией из Китая
С делегацией из китайского города Чэндэ встретился
С делегацией из китайского города Чэндэ встретился
«Сотрудничество в спорте, культуре, туризме и особенно в сфере сельского хозяйства нам очень интересно. Мы бы хотели обсудить конкретные проекты и направления взаимодействия», — объяснил заместитель мэра Чэндэ Су Течэн. Во время встречи представители администрации Хабаровска рассказали об уже реализуемых совместных
Отмечалось и то, что благодаря режиму ТОР инвесторам выгодно размещать в краевой столице свои предприятия.
«Нас очень радует ваша заинтересованность в том, чтобы развивать такие сферы как туризм, культурный обмен, совместные проекты в области сельского хозяйства. Будем надеяться, что наше сотрудничество будет укрепляться», — подчеркнул Сергей Кравчук.