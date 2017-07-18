В Стамбуле арестовали главу местного отделения Amnesty International

Источник: Reuters

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Эсер в числе 12 активистов правозащитной организации были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада.

Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки.