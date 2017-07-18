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11:41 (мск), источник: РБК

Власти Гватемалы объявили чрезвычайное положение из-за состояния дорог

Совет министров Гватемалы объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, которые расположены на территории страны, говорится в сообщении в Twitter правительства страны со ссылкой на слова президента Джимми Моралеса.

Источник: AP 2017

По словам Моралеса, которые приводятся в другом сообщении, к разрушению дорог в стране привели попустительство и коррупция предыдущих властей страны.

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Гватемальский лидер также сообщил о законопроекте, который, в частности, даст возможность упразднить замешанные в коррупционных схемах строительные компании, пишет газета Prensa Libre. Другой законопроект, анонсированный Моралесом, направлен на реформу системы госзакупок.

Дорожные сети, по его словам, разрушены в основном из-за отсутствия технического обслуживания.

Указ о чрезвычайном положении на дорогах вступает в силу 18 июля и будет действовать 30 дней. За исполнение указа будет отвечать Министерство связи и жилищного строительства (El Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, CIV).

Комментарии
4
Виктор Гущин
А почему бы и России не последовать примеру Гватемалы? Но для этого надо прежде управиться с первой бедой, предшествующей плохим дорогам...Без этого никак нельзя...
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Вольдемар Домрачевский
Мели, Емеля, твоя неделя!
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иваныч туземец
это они еще не видели российских дорог.
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