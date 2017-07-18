Президент РМ промульгировал закон о реформе правительства

Президент подчеркнул, что всегда выступал за сокращение числа госслужащих, так как сохранение того же числа кадров на протяжении 25 лет не верно. В этот период Республика Молдова потеряла практически треть населения, в то время как число чиновников осталось тем же. Это несоответствие нужно искоренить и с помощью этого закона сделать важный шаг по данному вопросу, — пояснил Додон.