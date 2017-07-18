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10:50 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ промульгировал закон о реформе правительства

Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал закон о реформировании Правительства, что приведет к уменьшению числа министерств, а также способствует оптимизации затрат.

Источник: Actualitati.md

Президент подчеркнул, что всегда выступал за сокращение числа госслужащих, так как сохранение того же числа кадров на протяжении 25 лет не верно. В этот период Республика Молдова потеряла практически треть населения, в то время как число чиновников осталось тем же. Это несоответствие нужно искоренить и с помощью этого закона сделать важный шаг по данному вопросу, — пояснил Додон.

Кроме того, президент заявляет, что планируется уменьшение депутатов Парламента с 101 до 71 человека.

Эти реформы, наиболее болезненные для нынешнего правительства проводятся при поддержке народа. Президентура, как и фракция социалистов продемонстрируют последовательность и политическую целеустремленность для осуществления всех намеченных целей, — заключил президент.

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