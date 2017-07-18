Президент РМ промульгировал закон о реформе правительства
Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал закон о реформировании Правительства, что приведет к уменьшению числа министерств, а также способствует оптимизации затрат.
Президент Республики Молдова Игорь Додон подписал закон о реформировании Правительства, что приведет к уменьшению числа министерств, а также способствует оптимизации затрат.
Президент подчеркнул, что всегда выступал за сокращение числа госслужащих, так как сохранение того же числа кадров на протяжении 25 лет не верно. В этот период Республика Молдова потеряла практически треть населения, в то время как число чиновников осталось тем же. Это несоответствие нужно искоренить и с помощью этого закона сделать важный шаг по данному вопросу, — пояснил Додон.
Эти реформы, наиболее болезненные для нынешнего правительства проводятся при поддержке народа. Президентура, как и фракция социалистов продемонстрируют последовательность и политическую целеустремленность для осуществления всех намеченных целей, — заключил президент.