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11:00 (мск), источник: Интерфакс

Глава ДНР заявил об учреждении нового государства Малороссия

Александр Захарченко объявил новое государство преемником Украины.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия.

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого… Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть.
Александр Захарченко
Глава ДНР

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

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«Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну», — сказал Захарченко.

«Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий — его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение», — заявил Захарченко.

Он считает, что власти в Киеве не легитимны и не способны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался «такой узел, который разрубить уже нельзя».

Комментарии
1
Валентина Степаненко
Да сказать и помечтать можно о чем угодно, как он собирается это делать, то вопрос не простой. Неужели он думает что киевская власть поднимет лапки к верху и сдастся без боя? Очень сильно сомневаюсь. Захарченко вообще в последнее время выдаёт такие перлы, что ни уму ни сердцу. Начиная с каждодневного похода на Киев. Как на работу каждое утро на Киев походом собирается. Всё это стало уже как минимум не серьёзно.
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