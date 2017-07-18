Прокурор края опротестовал закон о повышении зарплат депутатов

Источник: РИА "Новости"

Официальный протест (есть в распоряжении Newslab.ru) уже направлен в ЗС. В ряду прочего, в нем сказано, что этот закон не соответствует законодательству и содержит коррупциогенные факторы. К тому же, принят был с нарушением регламента, необходимого при подобных действиях.

Как говорится в прокурорском протесте, поправки предполагающие увеличение зарплаты депутатов, были внесены в закон прямо в день сессии. То есть, на комитетах не обсуждались. Тогда как должны были вноситься, как минимум за три дня до рассмотрения, поскольку, будучи принятыми, они увеличивают финансовые обязательства края.

«Таким образом, вышеприведенные положения Закона края № 3−789 приняты с грубейшими нарушениями процедуры принятия законов края, содержат незаконные положения, коррупциогенные факторы», — пишет в своем протесте Савчин.