Куйвашев создал комитет по подготовке к празднованию 80-летия Росселя

«Стоит отметить, что конструктивное сотрудничество нынешнего и бывшего глав Среднего Урала является уникальным для современной политической системы России явлением, а Россель — один из немногих представителей экс-губернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в “обойме” и максимально задействованы в развитии родного субъекта», — отмечают в департаменте информационной политики губернатора.