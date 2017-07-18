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10:51 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев создал комитет по подготовке к празднованию 80-летия Росселя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля, ИА УралПолит.Ru. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке мероприятий в честь 80-летия первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя.

Для подготовки торжеств был создан организационный комитет.

«Стоит отметить, что конструктивное сотрудничество нынешнего и бывшего глав Среднего Урала является уникальным для современной политической системы России явлением, а Россель — один из немногих представителей экс-губернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в “обойме” и максимально задействованы в развитии родного субъекта», — отмечают в департаменте информационной политики губернатора.

Сам Евгений Куйвашев не раз отмечал, что развитие области в последние пять лет было продолжением модели, сформированой командой Эдуарда Росселя.

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