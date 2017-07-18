В Нижегородской области предложили запретить алкогольные энергетики
В регионе могут запретить напитки с кофеином и содержанием этилового спирта от 1,2% до 9%
В регионе могут запретить напитки с кофеином и содержанием этилового спирта от 1,2% до 9%
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили ограничить продажу отдельных видов алкогольной продукции, в первую очередь, слабоалкогольных тонизирующих напитков, сообщили в
Речь идет о напитках, содержащих кофеин или иные тонизирующие вещества, а также этиловый спирт от 1,2% до 9%. На заседании комитета регионального парламента по развитию предпринимательства, торговли и туризма отметили, что употребление таких напитков — важная социальная проблема. По мнению экспертов, так называемые энергетики губительно влияют на
Проект изменений в федеральный закон о государственном регулировании оборота алкогольной продукции рассмотрят на заседании Законодательного собрания Нижегородской области 27 июля. В случае одобрения он будет направлен в Госдуму РФ.
«Этот законопроект как раз нацелен на предоставление регионам права ограничивать на своей территории оборот отдельных видов алкогольной продукции, в первую очередь, слабоалкогольных тонизирующих напитков», — отметил председатель комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма Александр Бочкарев.