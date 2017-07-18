В Нижегородской области предложили запретить алкогольные энергетики

Речь идет о напитках, содержащих кофеин или иные тонизирующие вещества, а также этиловый спирт от 1,2% до 9%. На заседании комитета регионального парламента по развитию предпринимательства, торговли и туризма отметили, что употребление таких напитков — важная социальная проблема. По мнению экспертов, так называемые энергетики губительно влияют на сердечно-сосудистую систему. При одновременном употреблении алкоголя и кофеина возникает риск развития обезвоживания.