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23:22 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Попытки республиканцев заменить Obamacare провалились

Еще два республиканца в палате представителей конгресса США выступили против законопроекта о реформе здравоохранения, который должен был заменить программу медицинского страхования, введенную президентом Обамой, — Obamacare. Без их поддержки принять законопроект в его нынешнем виде невозможно.

Источник: Reuters

Майк Ли и Джерри Моран считают, что проект еще не доработан и недалеко ушел от Obamacare.

В итоге мнения республиканцев разделились, и возник вопрос, как продолжать работу над переработкой существующей программы.
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Моран сказал, что не поставит свою подпись под «плохим законопроектом», а Ли — что «законопроект не отменяет налоги, заложенные в Obamacare, а также не понижает страховые льготы для среднего класса и не создает необходимых условий для самых затратных положений программы».

Ранее от поддержки законопроекта отказались другие два парламентария из Республиканской партии — Рэнд Пол и Сьюзен Коллинз.

Республиканцам сейчас принадлежат 52 места из 100 в сенате. С учетом двух новых противников голосов для принятия законопроекта недостаточно.

К сожалению, стало ясно, что попытки отмены и замены Obamacare провалились.
Митч Макконнелл
Сенатор

План республиканцев подразумевал сохранение ключевых для Obamacare налогов для богатых, при этом предлагалось разрешить страховщикам сужать объемы страхового покрытия, а также резко сократить программу здравоохранения для малоимущих.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев начать «с чистого листа» работу над проектом, отменив Obamacare.

Макконнелл заявил, что постарается добиться отмены программы, установив двухлетний срок — «стабильный переходный период», во время которого будет готовиться новый законопроект.

Корреспонденты при этом отмечают, что у такого плана мало шансов на успех, так как в этом случае на время переходного периода миллионы людей останутся без доступа к здравоохранению.

Отказ от программы Барака Обамы Obamacare был одним из ключевых тезисов предвыборной кампании Дональда Трампа.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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