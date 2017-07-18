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11:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Вячеславу Торчинскому предложили возглавить Свердловский район Перми

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Вячеслав Торчинский может стать главой Свердловского района.

По словам источника «Ъ», близкого к администрации Перми, господину Торчинскому было сделано соответствующее предложение и «этот вопрос почти решен».

Согласно информации собеседника «Ъ» против назначения Вячеслава Торчинского выступает управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Сам господин Торчинский отказался комментировать ситуацию.

Вячеслав Торчинский был назначен на пост главы комитета по культуре администрации Перми в феврале 2011 года. Ранее чиновник возглавлял краевое автономное учреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики».

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