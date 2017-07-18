Вячеславу Торчинскому предложили возглавить Свердловский район Перми

По словам источника «Ъ», близкого к администрации Перми, господину Торчинскому было сделано соответствующее предложение и «этот вопрос почти решен».

Согласно информации собеседника «Ъ» против назначения Вячеслава Торчинского выступает управляющий директор — генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. Сам господин Торчинский отказался комментировать ситуацию.



Вячеслав Торчинский был назначен на пост главы комитета по культуре администрации Перми в феврале 2011 года. Ранее чиновник возглавлял краевое автономное учреждение «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики».