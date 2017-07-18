Сергей Левченко может получить еще один инструмент для отрешения мэров

Источник: IrkutskMedia.ru

Глав муниципалитетов могут обязать получать доступ к гостайне, а руководителей регионов — наделить правом определять список таких руководителей и увольнять их за нарушение закона «О государственной тайне». Это следует из подготовленного Федеральной службой безопасности (ФСБ) законопроекта. Эксперты обращают внимание на снижение автономности муниципальной власти в случае принятия законопроекта. По оценке политологов, это серьезно поспособствует усилению позиций губернатора Иркутской области Сергея Левченко и в нынешних условиях окажет благотворное влияние на коммуникацию с некоторыми главами, сообщает ИА IrkutskMedia.

На прошлой неделе поправки в закон «О гостайне» и статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» появились на портале проектов нормативных правовых актов. На данный момент проект поправок уже находится на завершающей стадии независимой антикоррупционной экспертизы. ФСБ в своем законопроекте, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагает наделить глав муниципалитетов доступом к государственной тайне. Перечень таких муниципалитетов должны будут устанавливать губернаторы, также они получат право отрешать от должности глав, нарушивших положения закона о гостайне.

По замыслу разработчиков законопроекта, к государственной тайне будут допущены не все мэры, а только те, которым это потребуется для выполнения служебных обязанностей. Их список будут определять главы регионов.

«Главы муниципальных образований, которым для осуществления своих полномочий требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, допускаются к государственной тайне на период исполнения ими своих полномочий со дня вступления в должность. Перечень муниципальных образований, главам которых для осуществления своих полномочий требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, утверждается высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) соответствующего субъекта Российской Федерации. В отношении указанных глав муниципальных образований проводятся проверочные мероприятия, предусмотренные ст. 21 настоящего закона», — говорится в законопроекте.

«Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Минобороны, пишет, что наделение глав регионов новыми полномочиями прямо вытекает из одобренных зимой поправок в законы «О воинской службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации». После вступления их в силу главы регионов и муниципальных образований стали нести персональную ответственность за проведение мобилизации в их регионе, а губернаторы стали еще и командующими силами территориальной обороны. По словам собеседника издания, возложение на губернаторов ответственности за допуск к гостайне мэров связано именно с укреплением мобилизационной вертикали.

В свою очередь, глава экспертного совета всероссийского совета местного самоуправления, сенатор Вячеслав Тимченко рассказал газете «Коммерсант», что нововведение не коснется не всех глав.

«Перечень таких глав будет очень короткий. В случае принятия документ коснется считанного числа чиновников, которые возглавляют муниципалитеты (например, Иркутский авиационный завод), где есть оборонные предприятия либо предприятия государственной важности», — пояснил он.

По мнению политического обозревателя Ольги Кишаковской, поправки актуальны и логичны с точки зрения выстраивания вертикали, а также намерений создать территориальные силы обороны. Однако налицо ослабление и без того ослабленной муниципальной власти.

— Предложения достаточно разумные, хотя такая милитаризация воспринимается, конечно, с опаской. Но если посмотреть на другие федерации, например, США, то там формирования нацгвардии имеют подчинение и штату, и федеральное. Если мы говорим об аналогичном подходе и о том, что глава региона имеет полномочия мобилизовать и активировать территориальные силы обороны в период ЧС, то логика в этих поправках есть. Для ряда территорий Дальнего Востока, муниципалитетов, подверженным частым ЧС в виде затоплений или пожаров, это актуально. Но есть и обратная сторона. Муниципальные руководители, которые сейчас и так находятся в уязвленном положении, получают еще один повод быть уволенными. А у губернатора есть еще один повод того или иного главу уволить. Здесь возможны политические злоупотребления. И они уже есть. Например, в приморском порту Находке в уставе города недавно появились такие требования к главе. Но нынешний глава администрации допуска к гостайне лишился еще на прежней службе. Вот в такой ситуации положение муниципального руководителя неустойчивое и слишком зависимое, — прокомментировала Ольга Кишаковская.

Председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, мэр Черемхова Вадим Семенов положительно оценил инициативу, однако скептически отнесся к фактической возможности отстранения мэров по этому закону.

— Позиции муниципалитетов уже ослаблены донельзя, и таким законам их уже не ослабить. Ситуация с Геннадием Пуляевым подпадает под действие другого закона, который уже принят Госдумой непонятно зачем. Если мэр не устраивает население, то оно его само снимет. Причем здесь губернатор? Закон, который вносит ФСБ, никого не заденет. Это будет вопиющий случай, если мэр разгласит государственную тайну. Главу муниципалитета очень сложно привязать к гостайне. Что мэр может рассказать вражескому генштабу? Сколько у него помоек на территории? Например, оборонное предприятие в области одно — Иркутский авиазавод. Вы думаете, что губернатор будет снимать мэра Иркутска, фигуру значительную в масштабах страны. Закон не повлияет на ослабление или усиление мэра МО, — считает Вадим Семенов.

Кстати, по действующему законодательству в допуске к государственной тайне после проверки может быть отказано по нескольким основаниям, среди которых медицинские противопоказания, наличие у должностного лица или его родственников вида на жительство за границей, а также «выявление действий, создающих угрозу безопасности». Кроме того, допущенных к гостайне чиновников могут ограничить в праве выезда за границу.

ФСБ также разработала проект поправок к закону «О местном самоуправлении», которые предоставляют губернаторам право лишать глав муниципальных образований допуска к гостайне или отстранять их от должности в случае нарушения правил доступа к гостайне.

Иного мнения придерживается политолог Сергей Гребенюк. Он считает, что в процессе доработки законопроект может стать дополнительным рычагом давления на глав муниципалитетов.

— Сейчас идет планомерное укрепление вертикали власти и губернаторы получили новый инструмент для укрепления своего статуса. Фактически понятно, что правоприменительная практика этой нормы может меняться и расширяться. Губернатор, например, сможет обязать быть носителем государственной тайны и наложить на него дополнительные ограничения. В любом случае это будет дополнительный инструмент для давления на муниципалов, — сказал Сергей Гребенюк.