Советник губернатора Ольга Носкова возглавила объединенную телекомпанию ННТВ

По его словам, Носкова приступила к исполнению обязанностей в качестве гендиректора объединенной нижегородской телекомпании 11 июля 2017 года.
Напомним, в июне стало известно, что РИА «Время Н» будет ликвидировано, а его функции переданы ННТВ. В облправительстве пояснили такое решение необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.
«Дмитрий Анисимов, ранее руководившей ННТВ, продолжил свою работу в новой структуре в статусе заместителя генерального директора. Также планируется, что должность заместителя руководителя займет генеральный директор РИА “Время Н” Елена Лебедева, вошедшего в состав телекомпании. Однако это может занять определенное время, поскольку сейчас идет процесс реорганизации», — добавил Скудняков.
Напомним также, что советником губернатора региона Ольга Носкова была назначена в ноябре 2016 года. До этого, с октября 2014 года, она являлась министром — полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании. Эту должность Носкова заняла в новом составе правительства после выборов губернатора. Ранее, с июня 2011 года, она возглавляла министерство соцполитики в региональном правительстве.
Ольга Владимировна Носкова родилась 14 июня 1955 года в городе Березники Пермской области. В 1977 году окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1982 году — аспирантуру факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам телевизионного общения.
С 1977 года работала на Горьковской студии телевидения, где прошла путь от редактора до главного редактора редакции информационно-публицистических программ, а в 1992 году стала директором телекомпании ННТВ.
С 1998 по 2002 год была депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, в 2006 году снова была избрана депутатом регионального парламента. В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ.
Кроме того, Ольга Носкова является председателем Союза журналистов Нижегородской области, заслуженным работником культуры РФ. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат Премии Нижнего Новгорода, лауреат Премии им. М. Горького.