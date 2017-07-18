Советник губернатора Ольга Носкова возглавила объединенную телекомпанию ННТВ

По его словам, Носкова приступила к исполнению обязанностей в качестве гендиректора объединенной нижегородской телекомпании 11 июля 2017 года.

Напомним, в июне стало известно, что РИА «Время Н» будет ликвидировано, а его функции переданы ННТВ. В облправительстве пояснили такое решение необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств.

«Дмитрий Анисимов, ранее руководившей ННТВ, продолжил свою работу в новой структуре в статусе заместителя генерального директора. Также планируется, что должность заместителя руководителя займет генеральный директор РИА “Время Н” Елена Лебедева, вошедшего в состав телекомпании. Однако это может занять определенное время, поскольку сейчас идет процесс реорганизации», — добавил Скудняков.

Напомним также, что советником губернатора региона Ольга Носкова была назначена в ноябре 2016 года. До этого, с октября 2014 года, она являлась министром — полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании. Эту должность Носкова заняла в новом составе правительства после выборов губернатора. Ранее, с июня 2011 года, она возглавляла министерство соцполитики в региональном правительстве.

СПРАВКА

Ольга Владимировна Носкова родилась 14 июня 1955 года в городе Березники Пермской области. В 1977 году окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1982 году — аспирантуру факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, защитила кандидатскую диссертацию по проблемам телевизионного общения.

С 1977 года работала на Горьковской студии телевидения, где прошла путь от редактора до главного редактора редакции информационно-публицистических программ, а в 1992 году стала директором телекомпании ННТВ.

С 1998 по 2002 год была депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, в 2006 году снова была избрана депутатом регионального парламента. В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ.