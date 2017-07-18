«Разливухи» и алкоэнергетики исчезнут в Воронежской области

Эти поправки, прежде всего, направлены на решение застарелых, но, к сожалению, по-прежнему актуальных проблем, связанных с розничной продажей алкогольных напитков в точках общественного питания (прежде всего — пивных, закусочных), расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, а также в непосредственной близости от таковых.

Ежегодно от граждан поступают сотни жалоб в связи с нарушениями правопорядка, а также постоянными нарушениями санитарных норм и правил в связи с деятельностью таких «пивнушек» и «рюмочных» в их домах и дворах. Не говоря о том, что качество реализуемого там спиртного слабо поддается контролю и нередко оборачивается во вред «употребляющим».

Выездные проверки подобных «точек розлива», а также общий анализ ситуации с их деятельностью, проведенные специалистами департамента предпринимательства и торговли области, показали поистине удручающую картину.

Только в 1 квартале текущего года на территории городского округа город Воронеж в нежилых помещениях многоквартирных домов выявлено 24 торговых объекта, реализующих алкогольную продукцию незаконно, без соответствующей лицензии, причем более половины из них — повторно. Органами полиции изъято более 600 литров, а также свыше 350 бутылок алкоголя сомнительного качества. Составлено более 30 протоколов по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе: за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена; за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему; за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и др.

Ежегодно от граждан поступают сотни жалоб в связи с нарушениями правопорядка, а также постоянными нарушениями санитарных норм и правил в связи с деятельностью «пивнушек» и «рюмочных» в их домах и дворах.

В связи со всеми перечисленными выше обстоятельствами, срочное принятие конкретных мер по упорядочиванию розничной продаже алкогольной продукции на законодательном уровне стало необходимостью.

Поэтому осенью, в ходе первых заседаний Воронежской областной Думы ожидается принятие поправок в областной Закон, согласно которым на всей территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующих случаях:

1) в объектах организации общественного питания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов (за исключением объектов организации общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе», «бар» в соответствии с действующими национальными стандартами Российской Федерации);.

2) в объектах розничной торговли, где созданы условия для употребления алкогольной продукции на месте продажи, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов,

3) с 00−00 до 8−00 в объектах организации общественного питания, отнесенных к типам «кафе», «бар» в соответствии с действующими национальными стандартами Российской Федерации, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

При этом оговорено, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные на осуществление деятельности в помещениях многоквартирных домов до вступления закона в силу, действительны до истечения указанного в них срока.

Отметим, что предпринимательское сообщество, в том числе Торгово-промышленная палата Воронежской области, поддерживает введение указанных мер, поскольку таким образом можно решить проблему с нарушениями правопорядка, не создавая проблем для организаций розничной торговли.

Кроме того, согласно этому закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных, культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, официальных спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий, а также на территориях, прилегающих к этим местам, во время проведения и в течение трех часов до начала и трех часов после проведения указанных мероприятий.

Ужесточение мер коснется и так называемых «слабоалкогольных тонизирующих напитков» (т.е. слабоалкогольных напитков специального назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащий кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека). В соответствии с новыми поправками к Закону, розничная продажа подобных напитков на территории Воронежской области не допускается.

Согласно закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных, культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, официальных спортивных мероприятий.

Следует подчеркнуть, что данные напитки, одновременно сочетая в себе алкоголь и кофеин, представляют серьезную угрозу для здоровья человека, оказывая губительное влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную системы, на печень и почки, способствуют развитию сахарного диабета.

На сегодняшний день в 10 из 18 субъектов ЦФО введен запрет на продажу алкоэнергетиков в связи с безусловной приоритетностью защиты жизни и здоровья населения по отношению к экономическим интересам участников алкогольной рынка.

Установление вышеизложенных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции будет способствовать защите прав и интересов граждан, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, сокращению числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, воспрепятствованию незаконному обороту алкогольной продукции и обеспечению равных конкурентных условий добросовестным субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность по продаже алкогольной продукции.