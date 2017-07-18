Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кадыров рассказал о свадьбе Баскова и «Мисс России»
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12Природные пожары в Калифорнии
15:40 (мск), источник: 36on.ru

«Разливухи» и алкоэнергетики исчезнут в Воронежской области

В начале осенней сессии на заседании Воронежской областной Думы планируется к рассмотрению ряд поправок к областному Закону «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Воронежской области». Инициатором соответствующего законопроекта стало правительство Воронежской области.

Эти поправки, прежде всего, направлены на решение застарелых, но, к сожалению, по-прежнему актуальных проблем, связанных с розничной продажей алкогольных напитков в точках общественного питания (прежде всего — пивных, закусочных), расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, а также в непосредственной близости от таковых.

Ежегодно от граждан поступают сотни жалоб в связи с нарушениями правопорядка, а также постоянными нарушениями санитарных норм и правил в связи с деятельностью таких «пивнушек» и «рюмочных» в их домах и дворах. Не говоря о том, что качество реализуемого там спиртного слабо поддается контролю и нередко оборачивается во вред «употребляющим».

Выездные проверки подобных «точек розлива», а также общий анализ ситуации с их деятельностью, проведенные специалистами департамента предпринимательства и торговли области, показали поистине удручающую картину.

Только в 1 квартале текущего года на территории городского округа город Воронеж в нежилых помещениях многоквартирных домов выявлено 24 торговых объекта, реализующих алкогольную продукцию незаконно, без соответствующей лицензии, причем более половины из них — повторно. Органами полиции изъято более 600 литров, а также свыше 350 бутылок алкоголя сомнительного качества. Составлено более 30 протоколов по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том числе: за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена; за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему; за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и др.

Ежегодно от граждан поступают сотни жалоб в связи с нарушениями правопорядка, а также постоянными нарушениями санитарных норм и правил в связи с деятельностью «пивнушек» и «рюмочных» в их домах и дворах.

В связи со всеми перечисленными выше обстоятельствами, срочное принятие конкретных мер по упорядочиванию розничной продаже алкогольной продукции на законодательном уровне стало необходимостью.

Поэтому осенью, в ходе первых заседаний Воронежской областной Думы ожидается принятие поправок в областной Закон, согласно которым на всей территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции в следующих случаях:

1) в объектах организации общественного питания, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов (за исключением объектов организации общественного питания, отнесенных к типам «ресторан», «кафе», «бар» в соответствии с действующими национальными стандартами Российской Федерации);.

2) в объектах розничной торговли, где созданы условия для употребления алкогольной продукции на месте продажи, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов,

3) с 00−00 до 8−00 в объектах организации общественного питания, отнесенных к типам «кафе», «бар» в соответствии с действующими национальными стандартами Российской Федерации, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, включая встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные помещения к многоквартирным домам, в отдельно стоящих зданиях, сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

При этом оговорено, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные на осуществление деятельности в помещениях многоквартирных домов до вступления закона в силу, действительны до истечения указанного в них срока.

Отметим, что предпринимательское сообщество, в том числе Торгово-промышленная палата Воронежской области, поддерживает введение указанных мер, поскольку таким образом можно решить проблему с нарушениями правопорядка, не создавая проблем для организаций розничной торговли.

Кроме того, согласно этому закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных, культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, официальных спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий, а также на территориях, прилегающих к этим местам, во время проведения и в течение трех часов до начала и трех часов после проведения указанных мероприятий.

Ужесточение мер коснется и так называемых «слабоалкогольных тонизирующих напитков» (т.е. слабоалкогольных напитков специального назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащий кофеин и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека). В соответствии с новыми поправками к Закону, розничная продажа подобных напитков на территории Воронежской области не допускается.

Согласно закону, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных, культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных, официальных спортивных мероприятий.

Следует подчеркнуть, что данные напитки, одновременно сочетая в себе алкоголь и кофеин, представляют серьезную угрозу для здоровья человека, оказывая губительное влияние на сердечно-сосудистую, центральную нервную системы, на печень и почки, способствуют развитию сахарного диабета.

На сегодняшний день в 10 из 18 субъектов ЦФО введен запрет на продажу алкоэнергетиков в связи с безусловной приоритетностью защиты жизни и здоровья населения по отношению к экономическим интересам участников алкогольной рынка.

Установление вышеизложенных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции будет способствовать защите прав и интересов граждан, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма, сокращению числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, воспрепятствованию незаконному обороту алкогольной продукции и обеспечению равных конкурентных условий добросовестным субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность по продаже алкогольной продукции.

Кстати, подобные нормы действуют в 15 из 18 субъектов ЦФО. Так что их действенность уже проверена практикой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В столкновении скутера и легковушки в Воронежской области погибли два человека
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
За незаконную перепланировку нежилых помещений начнут штрафовать
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь