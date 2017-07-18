В Сызрани пройдет выездной приём замминистра здравоохранения Самарской области
Мероприятие состоится 19 июля.
Мероприятие состоится 19 июля.
19 июля состоится выездной приём заместителя министра — руководителя департамента организации медицинской помощи населению Т. И. Сочинской. Встреча пройдёт по адресу: г. о. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41, ГБУЗ СО «Сызранская городская больница № 2», 1 этаж, кабинет главного врача.
Напомним, выездные приёмы в Сызрани проходят регулярно.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи в отделе по работе с обращениями граждан администрации городского округа Сызрань.