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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после заявлений властей ДНР о создании «Малороссии» сообщил, что «Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом».

Источник: Reuters

«Проект “Новороссия” был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

Во вторник глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство «Малороссию». Вице-премьер самопровозглашенной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.

Комментарии
1
Ruslan S
Порошенко, как всегда, насмешил словами о восстановлении контроля над Донбассом и Крымом. Поезд ушел в 2014-м...
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