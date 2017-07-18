Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии

«Проект “Новороссия” был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter .

Во вторник глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство «Малороссию». Вице-премьер самопровозглашенной ДНР, министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что в конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, Малороссия возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии.