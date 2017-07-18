Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после заявлений властей ДНР о создании «Малороссии» сообщил, что «Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом».
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после заявлений властей ДНР о создании «Малороссии» сообщил, что «Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом».
«Проект “Новороссия” был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его
Во вторник глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство «Малороссию».