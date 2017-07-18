Ереван отверг идею придать русскому языку статус государственного

«Русский для нас — язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции», — сказал Ашотян, добавив, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

С 1 июня граждане с зарубежными водительскими правами больше не имеют права работать в России профессиональными водителями. Закон был принят в связи с увеличением числа ДТП, которые происходят с участием иностранцев. За нарушение закона и допуск к управлению водителей без российских водительских удостоверений должностных лиц будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Однако решение не распространяется на граждан Белоруссии и Кыргызстана. Как пояснил Вячеслав Володин, это обусловлено тем, что правила дорожного движения жители этих двух стран изучали на русском языке.