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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Ереван отверг идею придать русскому языку статус государственного

ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Русский язык не получит в Армении статус официального, в повестке Еревана этот вопрос не стоит. Об этом в беседе со Sputnik Армения заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что на встрече с председателем парламента закавказской республики Арой Баблояном спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Еревану закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве страны, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

«Русский для нас — язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции», — сказал Ашотян, добавив, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

С 1 июня граждане с зарубежными водительскими правами больше не имеют права работать в России профессиональными водителями. Закон был принят в связи с увеличением числа ДТП, которые происходят с участием иностранцев. За нарушение закона и допуск к управлению водителей без российских водительских удостоверений должностных лиц будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Однако решение не распространяется на граждан Белоруссии и Кыргызстана. Как пояснил Вячеслав Володин, это обусловлено тем, что правила дорожного движения жители этих двух стран изучали на русском языке.

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