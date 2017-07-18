Прокурор потребовал осудить на три года участника акции 26 марта в Москве

«Прошу признать Зимовца виновным и назначить ему наказание в виде трех лет общего режима», — сказал гособвинитель в Тверском суде Москвы во вторник.

Учитывая повышенную общественную опасность преступления, прошу назначить Зимовцу наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор

Зимовец обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих служебных обязанностей (часть 1 стать 318 УК РФ). Максимальной санкцией по данной статье является наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 26 марта Зимовец, участвуя в несанкционированном массовом мероприятии на Пушкинской площади, «бросил кирпич в сотрудника Росгвардии, причинив ему физическую боль». Зимовец останется под стражей до 10 ноября.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе несогласованные. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами.

По данным полиции, в Москве было задержано около 500 человек. Вместе с тем, по сведениям источника «Интерфакса», количество задержанных в столице превысило тысячу человек.

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Позже в СКР сообщили, что по фактам совершения противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти.

Осужденные фигуранты «дела 26 марта»

Ранее за применение насилия в протестной акции 26 марта в Москве на 8 месяцев колонии-поселения был осужден оппозиционный активист Юрий Кулий. Это был самый первый приговор участнику того протеста.