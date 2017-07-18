Застройщица квартала Кадырова выдвинулась на выборы главы Маркова Иркутского района
Елена Абубакарова примет участие в кампании как самовыдвиженец.
Елена Абубакарова примет участие в кампании как самовыдвиженец.
Застройщик квартала Рамзана Кадырова в рабочем поселке Маркова Иркутского района Елена Абубакарова выдвинула свою кандидатуру на пост главы поселения. Она намерена участвовать в муниципальной кампании как самовыдвиженец. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.
«Елена Абубакарова родилась 14 января 1967 года, имеет среднее профессиональное образование и является индивидуальным предпринимателем. Живет в Иркутске», — сообщается на сайте Избиркома.
Напомним, застройщица квартала Кадырова пыталась задавить трактором судебного
Как сообщало ранее ИА IrkutskMedia, собственники проекта строительства квартала малоэтажной застройки под Иркутском, который назван в честь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, получали угрозы в свой адрес. Это началось после присвоения официального почтового адреса кварталу еще в 2014 году.
В Иркутской области на единый день голосования 10 сентября 2017 года запланированы 564 муниципальные кампании.