Застройщица квартала Кадырова выдвинулась на выборы главы Маркова Иркутского района

Застройщик квартала Рамзана Кадырова в рабочем поселке Маркова Иркутского района Елена Абубакарова выдвинула свою кандидатуру на пост главы поселения. Она намерена участвовать в муниципальной кампании как самовыдвиженец. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.

«Елена Абубакарова родилась 14 января 1967 года, имеет среднее профессиональное образование и является индивидуальным предпринимателем. Живет в Иркутске», — сообщается на сайте Избиркома.

Напомним, застройщица квартала Кадырова пыталась задавить трактором судебного пристава-исполнителя, который прибыл в Марковское МО Иркутского района согласно имеющемуся исполнительному производству для обеспечения доступа рабочих на земельный участок для восстановления неисправностей теплосети.

Как сообщало ранее ИА IrkutskMedia, собственники проекта строительства квартала малоэтажной застройки под Иркутском, который назван в честь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, получали угрозы в свой адрес. Это началось после присвоения официального почтового адреса кварталу еще в 2014 году.