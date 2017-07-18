Красноярские депутаты планируют отменить закон о повышении себе зарплат

Депутаты Заксобрания Красноярского края на летней сессии приняли проект закона о повышении себе и другим категориям госслужащих заработной платы вдвое: в среднем предполагалось, что зарплата парламентария повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Закон принят и подписан главой региона, однако отмечалось, что практически повышение состоится лишь в случае принятия корректировок краевого бюджета.

«Хочу сказать, что мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьезный отрицательный резонанс… Поэтому мы приняли решение созвать завтра сессию и просто отменить этот закон, чтобы не было никаких двусмысленностей», — сказал спикер.

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По словам Усса, принятый закон на самом деле не повышает заработную плату, а «открывает возможность это сделать», чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю.

Усс добавил, что осенью нужно будет вернуться к этому вопросу, поскольку «он назрел и для муниципальных служащих, и для глав, чтобы обсудить его и принять решение на основе консенсуса, общественного согласия». «Считаю, что этот урок должен научить нас простой вещи: определять уровень заработной платы власть сама себе не может», — отметил спикер регионального парламента.

Глава краевого парламента считает, что к определению уровня зарплат для чиновников необходимо подключить общественные структуры, чтобы выработать какие-то критерии, возможно, на основе опросов, а затем выстроить ранжир.