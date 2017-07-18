Борис Дубровский потребовал от министров повысить финансовую дисциплину в работе с федеральным центром

По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, в 2016 году 11 органов исполнительной власти области привлекали субсидии из федерального бюджета, общий объем выделенных средств составил 5 млрд 730 млн рублей, из них освоено 5 млрд 570 млн рублей.
Неосвоенные федеральные деньги должны быть возвращены. Кроме того, субсидия в будущем периоде может быть уменьшена на сумму возврата.
Отметим, что в антирейтинг по невыполнению показателей по итогам 2016 года попали минспорт и минсельхоз.
«Мониторинг исполнения соглашений продолжаем, поручаю руководителям органов власти области работать на опережение и держать на особом контроле процессы заключения соглашений с федеральным центром, быть в постоянном диалоге с федеральными властями», — подчеркнул Борис Дубровский.