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13:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский потребовал от министров повысить финансовую дисциплину в работе с федеральным центром

Губернатор Борис Дубровский потребовал от министров повысить финансовую дисциплину в работе с федеральными органами власти. Об этом он заявил на заседании областного правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона…

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

По словам министра экономического развития Сергея Смольникова, в 2016 году 11 органов исполнительной власти области привлекали субсидии из федерального бюджета, общий объем выделенных средств составил 5 млрд 730 млн рублей, из них освоено 5 млрд 570 млн рублей.

Неосвоенные федеральные деньги должны быть возвращены. Кроме того, субсидия в будущем периоде может быть уменьшена на сумму возврата.

Отметим, что в антирейтинг по невыполнению показателей по итогам 2016 года попали минспорт и минсельхоз.

«Мониторинг исполнения соглашений продолжаем, поручаю руководителям органов власти области работать на опережение и держать на особом контроле процессы заключения соглашений с федеральным центром, быть в постоянном диалоге с федеральными властями», — подчеркнул Борис Дубровский.

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