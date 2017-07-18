Студеникина озвучила свое решение по омскому горсовету

Громким заявлением оказалось не решение о снятии с выборов, слухи о котором появились накануне.

Политик заявила, что решение выдвигаться по одномандатному округу номер 15 она приняла исключительно сама."После того как прошли праймериз, поступило очень много звонков от однопартийцев и омичей, потому что выяснилось, что мне голос отдали более 1700 омичей.

Поэтому, когда состоялась конференция, началась вторая волна вопросов, почему фамилии Студеникиной как победителя праймериз в общегородском масштабе нет в тройке.

«Мое личное решение — идти по одномандатному округу. Это и мнение моих избирателей, которые четко определились, что мне необходимо идти по округу. Предстоит сделать еще очень многое, но, безусловно, доверие избирателей в таком масштабе для меня очень важно. Да, мне поступали предложения о включении в общегородскую тройку, но выбор по одномандатному округу был исключительно моим, — заявила Светлана Студеникина.