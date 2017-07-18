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13:05 (мск), источник: СуперОмск

Студеникина озвучила свое решение по омскому горсовету

Во вторник, 18 июля, депутат Омского городского Совета Светлана Студеникина созвала срочную пресс-конференцию.

Громким заявлением оказалось не решение о снятии с выборов, слухи о котором появились накануне.

Политик заявила, что решение выдвигаться по одномандатному округу номер 15 она приняла исключительно сама."После того как прошли праймериз, поступило очень много звонков от однопартийцев и омичей, потому что выяснилось, что мне голос отдали более 1700 омичей.

Поэтому, когда состоялась конференция, началась вторая волна вопросов, почему фамилии Студеникиной как победителя праймериз в общегородском масштабе нет в тройке.

«Мое личное решение — идти по одномандатному округу. Это и мнение моих избирателей, которые четко определились, что мне необходимо идти по округу. Предстоит сделать еще очень многое, но, безусловно, доверие избирателей в таком масштабе для меня очень важно. Да, мне поступали предложения о включении в общегородскую тройку, но выбор по одномандатному округу был исключительно моим, — заявила Светлана Студеникина.

Напомним, на минувшей конференции депутата Студеникину утвердили кандидатом от «Единой России» по 15-му одномандатному округу. Она стала лидером предварительного голосования, набрав самое большое количество голосов среди всех участников праймериз. Второе место на этом округе занял директор ПАО «Омскнефтехимпроект» по социальным вопросам Антон Ремнев. Его выдвинули во главе списка на этом же округе.

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