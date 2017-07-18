Обком КПРФ подает в суд на Законодательное собрания Иркутской области

Обком КПРФ подал иск в Иркутский областной суд на Законодательное собрание региона. Коммунисты намерены обжаловать незаконное и неправовое, с их точки зрения, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу КПРФ.

Напомним, что постановлением бюро обкома КПРФ была создана инициативная группа по проведению референдума, был подготовлен вопрос, на который предстояло ответить жителям области. Облизбирком признал документы обкома соответствующими законодательству и направил их в Заксобрание области. На 51-й сессии депутаты рассмотрели его. «За» принятие постановления проголосовало шесть человек, девять проголосовало против, 15 человек воздержалось, а пятеро не голосовали вообще.

«Несмотря на результат голосования (решение не было принято), Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 14 июня 2017 года вопрос «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?», предлагаемый инициативной группой был признан не соответствующим требованиям статьи 7 закона «О референдуме Иркутской области», — сообщили в пресс-службе.

Нарушение прав инициативной группы выражается не только принятием незаконного постановления, но и в бездействии Законодательного собрания Иркутской области, которое выразилось в непринятии решения по этому вопросу.

Ранее депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять.

«Депутаты от “Единой России”, составляющие большинство в этом созыве, вновь показали свою истинную сущность, и готовность выражать не интересы народа, собравшего свыше 20 тысяч подписей в поддержку прямых выборов, а своих хозяев то ли из Кремля, то ли со Старой площади», — заявляют коммунисты.

Напомним, спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что в Иркутске есть демократия, просто ей нужно правильно пользоваться. Он отметил, что Заксобрание — это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты Думы.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, что вопрос практически не обсуждался.