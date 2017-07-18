Обком КПРФ подает в суд на Законодательное собрания Иркутской области
Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов об отказе в проведении референдума за возврат прямых выборов мэра Иркутска.
Коммунисты намерены обжаловать решение депутатов об отказе в проведении референдума за возврат прямых выборов мэра Иркутска.
Обком КПРФ подал иск в Иркутский областной суд на Законодательное собрание региона. Коммунисты намерены обжаловать незаконное и неправовое, с их точки зрения, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, что постановлением бюро обкома КПРФ была создана инициативная группа по проведению референдума, был подготовлен вопрос, на который предстояло ответить жителям области. Облизбирком признал документы обкома соответствующими законодательству и направил их в Заксобрание области. На 51-й сессии депутаты рассмотрели его. «За» принятие постановления проголосовало шесть человек, девять проголосовало против, 15 человек воздержалось, а пятеро не голосовали вообще.
«Несмотря на результат голосования (решение не было принято), Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 14 июня 2017 года вопрос «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?», предлагаемый инициативной группой был признан не соответствующим требованиям статьи 7 закона «О референдуме Иркутской области», — сообщили в
Нарушение прав инициативной группы выражается не только принятием незаконного постановления, но и в бездействии Законодательного собрания Иркутской области, которое выразилось в непринятии решения по этому вопросу.
«Депутаты от “Единой России”, составляющие большинство в этом созыве, вновь показали свою истинную сущность, и готовность выражать не интересы народа, собравшего свыше 20 тысяч подписей в поддержку прямых выборов, а своих хозяев то ли из Кремля, то ли со Старой площади», — заявляют коммунисты.
Напомним, спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что в Иркутске есть демократия, просто ей нужно правильно пользоваться. Он отметил, что Заксобрание — это серьезный орган, который не может менять избирательное законодательство каждый год. В сложившемся положении вещей, сказал Сергей Брилка, демократия в Иркутске осуществляется через выборы самых достойных людей города в депутаты Думы.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что депутаты Законодательного собрания Иркутской области отклонили законопроект о возврате прямых выборов мэра областного центра. Против инициативы проголосовало 26 парламентариев, «за» — всего девять. Двое воздержались, еще двое не голосовали. Стоит отметить, что вопрос практически не обсуждался.
В начале апреля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения прямых выборов мэра Иркутска и сохранения этой процедуры в других муниципалитетах региона.