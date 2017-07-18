Свердловское Заксобрание упразднило бюджетное послание губернатора

«Представленный на рассмотрение депутатов законопроект направлен на совершенствование регулирования бюджетных правоотношений в Свердловской области, а также на приведение Устава Свердловской области в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации», — отмечают в пресс-службе свердловского Заксобрания.
Как ранее писал «УпалПолит.Ru», законопроект поправок в устав региона был внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания спикером Людмилой Бабушкиной, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам Владимиром Терешковым и председателем комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимиром Никитиным.
Согласно документу, старт бюджетного процессу будет давать правительство региона. В ведение кабмина будет передано право представлять проекты законов об областном бюджете, о программе социально-экономического развития области и отчеты о выполнении программ социально-экономического развития региона. Кроме того, региональное правительство будет определять основные векторы бюджетной и налоговой политики.