Свердловское Заксобрание упразднило бюджетное послание губернатора

«Представленный на рассмотрение депутатов законопроект направлен на совершенствование регулирования бюджетных правоотношений в Свердловской области, а также на приведение Устава Свердловской области в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации», — отмечают в пресс-службе свердловского Заксобрания.

Как ранее писал «УпалПолит.Ru», законопроект поправок в устав региона был внесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания спикером Людмилой Бабушкиной, председателем комитета по бюджету, финансам и налогам Владимиром Терешковым и председателем комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимиром Никитиным.