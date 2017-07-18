В Алматы сменили замакима
Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу.
Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу.
АСТАНА, 18 июля — Sputnik. Новый заместитель акима назначен в Алматы, им стал Мурат Дарибаев, сообщил
«Аким Алматы Бауыржан Байбек высоко оценил проведенную Румилем Тауфиковым работу и пожелал успехов на новой должности, о которой будет сообщено позднее», — написал
Также сообщается, что Румиль Тауфиков активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 миллиард тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования в Алматы, курируя работу управления здравоохранения и другое.
Тем временем, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, новым заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев, ранее занимавший должность председателя правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».
Новый заместитель главы города по специальности
В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором администрации президента РК, председателем комитета промышленности министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом