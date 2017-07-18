В Алматы сменили замакима

Также сообщается, что Румиль Тауфиков активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 миллиард тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования в Алматы, курируя работу управления здравоохранения и другое.