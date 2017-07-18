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13:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы сменили замакима

Ранее занимавший должность заместителя главы города Румиль Тауфиков переходит на другую работу.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 июля — Sputnik. Новый заместитель акима назначен в Алматы, им стал Мурат Дарибаев, сообщил пресс-секретарь акима города Тимур Базарбаев.

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«Аким Алматы Бауыржан Байбек высоко оценил проведенную Румилем Тауфиковым работу и пожелал успехов на новой должности, о которой будет сообщено позднее», — написал пресс-секретарь в Facebook.

Также сообщается, что Румиль Тауфиков активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 миллиард тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования в Алматы, курируя работу управления здравоохранения и другое.

Тем временем, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, новым заместителем акима Алматы назначен Мурат Дарибаев, ранее занимавший должность председателя правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы».

Новый заместитель главы города по специальности инженер-строитель, экономист, окончил Алматинский автодорожный институт и Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова.

В разные годы работал заместителем акима Костанайской области, государственным инспектором администрации президента РК, председателем комитета промышленности министерства индустрии и торговли РК, заместителем заведующего отделом социально-экономического анализа администрации президента РК и так далее.

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