Евгений Ройзман признал, что не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах

Источник: РИА "Новости"

«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе где-то три-четыре подписи, но не больше», — сообщил Е. Ройзман агентству «Интерфакс-Урал» во вторник.

При этом он не стал уточнять, сколько всего подписей собрано.

Мэр Екатеринбурга также заявил, что будет вместе с партией «Яблоко», от которой выдвинут на губернаторские выборы, решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра.

«Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд — это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть повезет. Ощущения у всех такие», — добавил Е. Ройзман.

Как сообщалось, по данным на 6 июля у мэра Екатеринбурга было 39 подписей депутатов из необходимых 126 для муниципального фильтра.