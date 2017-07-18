Евгений Ройзман признал, что не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах
Екатеринбург. 18 июля.
Екатеринбург. 18 июля.
«Подписи физически не собрать. У меня есть в запасе
При этом он не стал уточнять, сколько всего подписей собрано.
Мэр Екатеринбурга также заявил, что будет вместе с партией «Яблоко», от которой выдвинут на губернаторские выборы, решать, обращаться ли в Конституционный суд для оспаривания муниципального фильтра.
«Будем принимать решение и озвучивать его. Но сейчас обращаться в Конституционный суд — это то же самое, что еще раз сесть играть с наперсточником, может быть повезет. Ощущения у всех такие», — добавил Е. Ройзман.
Как сообщалось, по данным на 6 июля у мэра Екатеринбурга было 39 подписей депутатов из необходимых 126 для муниципального фильтра.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября. Всего в избирательную комиссию региона поступили документы от десяти кандидатов.