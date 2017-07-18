Функции «министерства семьи» возьмет на себя Минтруд Башкирии

Одним из вопросов, который рассматривался на заседании, стало создание в рамках Министерства труда и соцзащиты населения РБ отдельного управления, которое будет заниматься межведомственным взаимодействием в вопросах демографии и семейной политики. С таким предложением, которое стало ответом на предложение Главы Башкортостана Рустэма Хамитова о создании в регионе Министерства семьи, выступила руководитель ведомства Ленара Иванова.

«Учитывая, что наше министерство уже аккумулирует значительную часть работы с населением, а также изучив опыт других субъектов, чтобы не создавать отдельный орган власти, предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями, — сказала министр труда и социальной защиты населения. — Его основные функции — это координация деятельности всех органов по реализации семейной политики, выработки межведомственных алгоритмов, организации работы по формированию ценностей семейной жизни среди населения — детей, молодежи, родительского сообщества. На уровне городов и районов проекцией, то есть якорем межведомственного взаимодействия будут центры социальной помощи семье и детям, находящиеся в ведении нашего министерства».