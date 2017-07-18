Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Кадыров рассказал о свадьбе Баскова и «Мисс России»
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
«Кузькина мать» Кадырова испугала НАТО - СМИ
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Хрупкие льды Антарктиды
14:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Функции «министерства семьи» возьмет на себя Минтруд Башкирии

УФА, 18 июл 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. В Правительстве республики прошло расширенное заседание Координационного межведомственного совета по государственной семейной политике, которое провел премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Одним из вопросов, который рассматривался на заседании, стало создание в рамках Министерства труда и соцзащиты населения РБ отдельного управления, которое будет заниматься межведомственным взаимодействием в вопросах демографии и семейной политики. С таким предложением, которое стало ответом на предложение Главы Башкортостана Рустэма Хамитова о создании в регионе Министерства семьи, выступила руководитель ведомства Ленара Иванова.

«Учитывая, что наше министерство уже аккумулирует значительную часть работы с населением, а также изучив опыт других субъектов, чтобы не создавать отдельный орган власти, предлагаю определить наше министерство координирующим органом по реализации семейной политики, наделив его соответствующими полномочиями, — сказала министр труда и социальной защиты населения. —  Его основные функции — это координация деятельности всех органов по реализации семейной политики, выработки межведомственных алгоритмов, организации работы по формированию ценностей семейной жизни среди населения — детей, молодежи, родительского сообщества. На уровне городов и районов проекцией, то есть якорем межведомственного взаимодействия будут центры социальной помощи семье и детям, находящиеся в ведении нашего министерства».

Также на заседании были рассмотрены финансовые меры, направленные на повышение рождаемости в республике на 2017−2020 годы, которые представил заместитель премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Первый замглавы Банка России покинет свой пост
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценен в 12 млн евро
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Промзоны и зоны ЛЭП Петербурга будут застраивать жильем
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь