И.о главы Вихоревки в Приангарье назначена руководитель администрации Оксана Кучер

Исполняющей обязанности главы Вихоревки Иркутской области назначена руководитель аппарата администрации Оксана Кучер. Она заменила и.о. главы города Сергея Касьянова, который с 18 июля уволился по собственному желанию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Подготовку муниципальных образований области к предстоящему отопительному периоду рассматривали на оперативном совещании, которое прошло под председательством заместителя прокурора области Сергея Зенкова сегодня, 18 июля. В нем приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, мэр Братского района Алексей Баловнев. Один из главных вопросов — проблема обеспечения населения Вихоревки качественными жилищно-коммунальными услугами.

Участники совещания в областной прокуратуре приняли к сведению, что правительство региона поставило подготовку городского хозяйства Вихоревки к предстоящей зиме на плотный контроль.

«Все, что касается технической части, мы исполним. Но местная власть должна обеспечить нормальную эксплуатирующую организацию, у которой есть квалифицированные специалисты», — подчеркнул Руслан Болотов.

Также было отмечено, что в связи с рассмотрением 17 июля на заседании Думы Вихоревского городского поселения вопроса о передаче полномочий в сфере тепло— водоснабжения и водоотведения на уровень муниципального района, необходимо направить уполномоченного представителя для разъяснения депутатам Вихоревки негативности последствий при непринятии на муниципальном уровне необходимых мер.

Планы, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону.

Внеочередное заседание Вихоревского городского штаба по подготовке к зиме провел заместитель директора областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» Сергей Сварич, командированный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта для контроля и организации подготовки к осенне-зимнему периоду в Вихоревке.

Он отметил, что планы, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону. Планы подготовки к зиме объектов соцкультбыта вообще отсутствуют. По словам Сергея Сварича, все участники процесса подготовки к отопительному сезону обязаны в двухдневный срок планы детализировать. Все выполненные работы должны быть подтверждены актами приемки.

«В настоящее время работы по ремонту котельной “Водогрейная” ведут 33 человека. Специалисты ООО “Беком+” (20 человек) завершают монтаж котла № 4, закончили монтаж каркаса топки на котле № 6. Сотрудники ООО “Энергосфера-Иркутск” (13 человек) заняты ремонтом топливоподачи, проводят ревизию подпиточного насоса, воздухопроводов и рамы топки», — сообщил Сергей Сварич.

На совещании также было отмечено, что при наборе персонала котельной «Водогрейная» имеются сложности в заполнении вакансий химиков и инженеров.

Руководители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта заверили, что все средства областного бюджета, выделенные Вихоревке для подготовки к зиме, будут под постоянным контролем правительства области.

Напомним, что спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года из-за остановки котельной был введен режим ЧС, прошла 30 мая. Народные избранники посетили проблемный объект, пообщались с работниками предприятия и провели заседание по итогам поездки. Компания ООО «Тепловые сети», которая являлась подрядной организацией по ремонту и обслуживанию котельной, не была в состоянии обеспечить подготовку к новому отопительному сезону 2017−2018 годов. Спикер ЗС Сергей Брилка заявил, что если у подрядчика нет программы выхода из кризиса, необходимо срочно решать вопрос с подготовкой водогрейной котельной и ремонтом котлов. Он также отметил, что котельная в любом случае должна быть полностью готова к новому отопительному периоду. Сергей Брилка подчеркнул, что лично будет контролировать ситуацию и приедет в Вихоревку в июле, августе и сентябре.