И.о главы Вихоревки в Приангарье назначена руководитель администрации Оксана Кучер
Чиновница заменила подавшего в отставку Сергея Касьянова.
Чиновница заменила подавшего в отставку Сергея Касьянова.
Исполняющей обязанности главы Вихоревки Иркутской области назначена руководитель аппарата администрации Оксана Кучер. Она заменила и.о. главы города Сергея Касьянова, который с 18 июля уволился по собственному желанию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Подготовку муниципальных образований области к предстоящему отопительному периоду рассматривали на оперативном совещании, которое прошло под председательством заместителя прокурора области Сергея Зенкова сегодня, 18 июля. В нем приняли участие исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов, мэр Братского района Алексей Баловнев. Один из главных вопросов — проблема обеспечения населения Вихоревки качественными
Участники совещания в областной прокуратуре приняли к сведению, что правительство региона поставило подготовку городского хозяйства Вихоревки к предстоящей зиме на плотный контроль.
«Все, что касается технической части, мы исполним. Но местная власть должна обеспечить нормальную эксплуатирующую организацию, у которой есть квалифицированные специалисты», — подчеркнул Руслан Болотов.
Также было отмечено, что в связи с рассмотрением 17 июля на заседании Думы Вихоревского городского поселения вопроса о передаче полномочий в сфере тепло— водоснабжения и водоотведения на уровень муниципального района, необходимо направить уполномоченного представителя для разъяснения депутатам Вихоревки негативности последствий при непринятии на муниципальном уровне необходимых мер.
Внеочередное заседание Вихоревского городского штаба по подготовке к зиме провел заместитель директора областного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбережения» Сергей Сварич, командированный министерством жилищной политики, энергетики и транспорта для контроля и организации подготовки к
Он отметил, что планы, прежде разработанные администрацией Вихоревского городского поселения по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, представлены в самом общем виде. Это не позволяет координировать и контролировать ход подготовки к отопительному сезону. Планы подготовки к зиме объектов соцкультбыта вообще отсутствуют. По словам Сергея Сварича, все участники процесса подготовки к отопительному сезону обязаны в двухдневный срок планы детализировать. Все выполненные работы должны быть подтверждены актами приемки.
«В настоящее время работы по ремонту котельной “Водогрейная” ведут 33 человека. Специалисты ООО “Беком+” (20 человек) завершают монтаж котла № 4, закончили монтаж каркаса топки на котле № 6. Сотрудники ООО “Энергосфера-Иркутск” (13 человек) заняты ремонтом топливоподачи, проводят ревизию подпиточного насоса, воздухопроводов и рамы топки», — сообщил Сергей Сварич.
На совещании также было отмечено, что при наборе персонала котельной «Водогрейная» имеются сложности в заполнении вакансий химиков и инженеров.
Руководители министерства жилищной политики, энергетики и транспорта заверили, что все средства областного бюджета, выделенные Вихоревке для подготовки к зиме, будут под постоянным контролем правительства области.
Напомним, что спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что правительство Иркутской области обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.
Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года
Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.