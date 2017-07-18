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15:40 (мск), источник: Югополис

Назначены 2 новых первых заместителя прокурора Кубани

Приказы о назначении новых руководителей краевой прокуратуры были подписаны генпрокурором России 14 июля. ​

Источник: Югополис

Первым заместителем прокурора края назначен старший советник юстиции Владислав Малкин. Также первым заместителем краевого прокурора — прокурором города Сочи стал старший советник юстиции Игорь Грязнов.

Владиславу Малкину 39 лет. Он окончил Московский новый юридический институт. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с февраля 2001 года в различных должностях. До своего нынешнего назначения он был прокурором Прикубанского округа Краснодара.

Игорю Грязнову 45 лет. Он выпускник юрфака Иркутского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с ноября 2006 года в должностях: помощника прокурора Сочи, помощника прокурора края по особым поручениям, старшего помощника, заместителя прокурора Сочи Краснодарского края, прокурора Геленджика, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

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