Назначены 2 новых первых заместителя прокурора Кубани
Приказы о назначении новых руководителей краевой прокуратуры были подписаны генпрокурором России 14 июля.
Приказы о назначении новых руководителей краевой прокуратуры были подписаны генпрокурором России 14 июля.
Первым заместителем прокурора края назначен старший советник юстиции Владислав Малкин. Также первым заместителем краевого прокурора — прокурором города Сочи стал старший советник юстиции Игорь Грязнов.
Владиславу Малкину 39 лет. Он окончил Московский новый юридический институт. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с февраля 2001 года в различных должностях. До своего нынешнего назначения он был прокурором Прикубанского округа Краснодара.
Игорю Грязнову 45 лет. Он выпускник юрфака Иркутского государственного университета. В органах прокуратуры Краснодарского края работает с ноября 2006 года в должностях: помощника прокурора Сочи, помощника прокурора края по особым поручениям, старшего помощника, заместителя прокурора Сочи Краснодарского края, прокурора Геленджика, сообщает