Гражданство за 50 миллионов рублей: Депутат Петров предложил давать паспорт иностранцам, купившим элитную недвижимость

Источник: РИА "Новости"

Депутат Ленобласти Владимир Петров, богатый на всякого рода инициативы, сгенерировал новое предложение. На сей раз он озаботился гражданством тех, кто обладает элитной недвижимостью в России.

Петров предлагает предоставлять приоритетное право на получение вида на жительство и гражданства всем иностранным гражданам, кто потратил на покупку недвижимости на территории России 50 миллионов рублей. Или тем, кто собирается создать в нашей стране социально-ориентированный бизнес. Или тем, кто организует предприятие, которое будет оказывать помощь нуждающимся.

И это не просто слова. Законченное обращение депутат Петров направил в Кремль, министру иностранных дел Сергею Лаврову.