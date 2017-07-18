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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Гражданство за 50 миллионов рублей: Депутат Петров предложил давать паспорт иностранцам, купившим элитную недвижимость

Свое обращение он направил министру Сергею Лаврову.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Ленобласти Владимир Петров, богатый на всякого рода инициативы, сгенерировал новое предложение. На сей раз он озаботился гражданством тех, кто обладает элитной недвижимостью в России.

Петров предлагает предоставлять приоритетное право на получение вида на жительство и гражданства всем иностранным гражданам, кто потратил на покупку недвижимости на территории России 50 миллионов рублей. Или тем, кто собирается создать в нашей стране социально-ориентированный бизнес. Или тем, кто организует предприятие, которое будет оказывать помощь нуждающимся.

И это не просто слова. Законченное обращение депутат Петров направил в Кремль, министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Правда, покупая недвижимость, иностранный гражданин еще должен будет доказать, что сумму в 50 миллионов российских рублей он добыл честным трудом, а не какими-нибудь махинациями и криминалом.

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