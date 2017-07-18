Гражданство за 50 миллионов рублей: Депутат Петров предложил давать паспорт иностранцам, купившим элитную недвижимость
Свое обращение он направил министру Сергею Лаврову.
Свое обращение он направил министру Сергею Лаврову.
Депутат Ленобласти Владимир Петров, богатый на всякого рода инициативы, сгенерировал новое предложение. На сей раз он озаботился гражданством тех, кто обладает элитной недвижимостью в России.
Петров предлагает предоставлять приоритетное право на получение вида на жительство и гражданства всем иностранным гражданам, кто потратил на покупку недвижимости на территории России 50 миллионов рублей. Или тем, кто собирается создать в нашей стране
И это не просто слова. Законченное обращение депутат Петров направил в Кремль, министру иностранных дел Сергею Лаврову.
Правда, покупая недвижимость, иностранный гражданин еще должен будет доказать, что сумму в 50 миллионов российских рублей он добыл честным трудом, а не