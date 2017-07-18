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18:10 (мск), источник: ТАСС

Согласованное властями шествие «За свободный Интернет» пройдет в Москве 23 июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали шествие «За свободный Интернет», которое пройдет 23 июля в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в аппарате департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«Мероприятие на данный момент согласовано правительством Москвы. Вся остальная информация у организаторов», — сказал собеседник агентства.

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Ранее на сайте учредителей мероприятия появилась информация, что шествие пройдет с 14:00 до 16:00 мск от Страстного бульвара, д. 12 по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, до проспекта Сахарова, д. 12. Предполагаемое число участников — 10 тыс. человек.

Организаторами шествия выступает Партия народной свободы (ПАРНАС) совместно с партиями «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратской партией России», «Гражданская инициатива», «Либертарианской партией» и общественной организацией «Роскомсвобода».

Участники акции потребуют от властей отмены цензуры в Интернете, реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях.

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