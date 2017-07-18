Согласованное властями шествие «За свободный Интернет» пройдет в Москве 23 июля

«Мероприятие на данный момент согласовано правительством Москвы. Вся остальная информация у организаторов», — сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте учредителей мероприятия появилась информация, что шествие пройдет с 14:00 до 16:00 мск от Страстного бульвара, д. 12 по внутренней стороне Петровского, Рождественского, Сретенского бульваров, до проспекта Сахарова, д. 12. Предполагаемое число участников — 10 тыс. человек.

Организаторами шествия выступает Партия народной свободы (ПАРНАС) совместно с партиями «Демократический выбор», «5 декабря», «Пиратской партией России», «Гражданская инициатива», «Либертарианской партией» и общественной организацией «Роскомсвобода».