Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах

Источник: УралИнформБюро

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман снялся с выборов губернатора Свердловской области. Соответствующее заявление политик сделал 18 июля в ходе совместной пресс-конференции с лидером «Яблока» Григорием Явлинским.

По словам Ройзмана, с дистанции он сходит из-за невозможности собрать нужное количество подписей депутатов на местах, необходимых для преодоления муниципального фильтра.

«Просто создан такой фильтр, который не дает возможности участвовать в выборах. Это не вопрос выдвижения, а вопрос именно невозможности участвовать», — поддержал своего протеже лидер «яблочников».

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был выдвинут на пост губернатора Свердловской области 21 июня по решению бюро партии «Яблоко». Этому предшествовал скандал в региональном отделении, которое отказалось выдвигать одиозного политика на конференции 17 июня и фактически прекратило свое существование, поскольку значительная часть членов покинуло ряды партии.

Действия федерального руководства «Яблока» подверглись критике ЦИК РФ. «В соответствии с законом “О политических партиях”, в случае отсутствия регионального отделения постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Соответствующая статья не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Федерации», — заявил член Центризбиркома Евгений Шевченко.